官家眼見大小戲院、各式娛樂場所和文化表演都遵守規定停業，百姓屈在家中避疫，苦悶異常。虎年將至，不想人人苦口苦面，遂生妙計，由特大大官甘違播疫的安全天條，再次表演脫罩棟篤笑，與民同樂，以博一笑，用心何其良苦？話說葵涌邨疫情大爆發，有專家說戴一個普通口罩不保險，N95口罩馬上渴市，爆疫擴大下人人自危戴雙重口罩保護自己，並且要注意正確和安全的戴口罩方法，可是抗疫總司令卻示範不戴罩記招。

本周二，特區特大大官選擇在鎂光燈和新聞直播的黃金時間，冒中招危險，再度表演除罩棟篤笑，她戴罩進場後，竟在咪前當眾除罩大噴口水花，被記者質疑沒有遵從專家勸誡，以身作則，必須戴口罩做記招。她像備受委屈地反駁：作為特大大官要畀人看到，要畀人知道特大大官的感受。原來如此，真是難為了家嫂！看官們都感動得痛哭流涕，原來我們的特大父母官本着犧牲精神，我不入地獄，誰入地獄？冒死在危險疫境下不戴罩履行公職，以身作則，垂範公務員，甚麼叫親民？

可是特大大官有否想過，萬一表演過後同場有記者不幸中招怎辦？同場有職員中招怎自圓其說？她沒有戴罩狂噴口水花，所有咪頭都已一親香澤，萬一特大大官帶菌，經咪頭媒介播毒出去又怎辦？再萬一在她一呼一吸之際，咪頭中盛載的病毒乘氣而起，直入她的呼吸系統，令她不幸中招又怎辦？加碼棟篤笑予人深刻印象：原來抗疫總司令是連衞生常識也無知。當局應找來政府專家梁卓偉教授的「打針打針打針」，和出鏡率高的袁國勇教授的「戴罩戴罩戴罩」，再加埋董太的「洗手洗手洗手」，合拍教育短片為特區大官和蟻民們上普及衞生課。