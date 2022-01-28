一言興邦，一言喪邦，此所以做領袖嘅更加要慎言。昨日談特首喺疫情如此嚴峻下唔戴口罩，皆因佢認為市民需要清楚接收訊息，如果佢佩戴口罩，市民就未能看到佢嘅情緒云云。老朽話佢一番言論愈描愈黑，目中無人，冷傲到百分之一百乞人憎！

各位，一個人嘅工作能力即使幾咁高、幾咁巴閉，但若然人品差、人格劣，咁就幾叻都唔會贏得人敬重；就如同一個人有錢，話之佢富可敵國，若然冇品，都係唔會令人對佢敬重！「富而好禮」之所以難能可貴，豈是無因！再講吖，一個人即使幾有才華，如果冇品，一樣唔會令人對佢肅然起敬！呢，弘一大師說得好：學不難有才，難有志；不難有志，難有品。正正就是這個道理，一句到尾：冇品就乜都係假！

各位，林鄭當年競選成功，曾表示「自己經歷了選舉洗禮變得謙卑，經常提醒自己聽意見時唔好駁嘴」；然則，林鄭嘅言論，不論其戴咗口罩或脫罩解答記者詢問，老朽「看」到佢嘅情緒，接收到嘅訊息，除咗冷傲，就係自以為好巴閉！我係特首我怕誰？所謂「變得謙卑」，請恕老朽老眼昏花，真係感受唔到囉！

唔戴口罩之歪論，更令老朽感到佢心中無民，市民「十有九人堪白眼」！不是嗎？佢連出席人家婚宴，都話唔知主人家係嫁女定係娶媳婦！你睇，佢有把主人家放在眼內嗎？唉！仲成日脫罩叫市民「睇」佢嘅情緖，好心啦！吾不欲觀之矣！戴番個口罩，即使係政府出品恍如底底嘅阿婆口罩，起碼睇唔到佢藐嘴藐舌！而阿婆底底口罩，亦不會令人有乜遐思！情緒若有反應，恐怕都係個胃脹脹哋，感謝神，又慳番餐！反正生活艱難，特首繼派500個大洋畀乞丐，又做多件好事！