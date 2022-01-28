香港保護兒童會轄下的「童樂居」，早前被揭有多名職員涉嫌集體虐兒，手法包括掌摑面、打後腦、扯頭髮、掟落地及撻埋牆等，受害者全為3歲以下、沒有能力反抗或投訴、本身可能已有種種家庭問題的嬰幼童，有關行為實在令人髮指。

顧名思義，保護兒童會的宗旨應為保護兒童，童樂居的工作應為兒童帶來歡樂，但最後護兒竟變了虐兒，童樂竟變成童悲，相當諷刺。警方至今就事件拘捕了多達20人，當中18人已被落案起訴，涉及近40名兒童。令人大惑不解的是，事件涉及的施虐者與受虐者眾多，並相信已維持了好一段時間，為何有關機構的負責人及管理人員一直沒有察覺或舉報，要等到有熱心市民意外發現事件並向傳媒反映，相關惡行才得以曝光？

負責資助及監管有關機構的社會福利署，對今次事件肯定責無旁貸。然而其他參與者和監察者，包括一些獨立專業人士，是否就全無責任呢？根據保護兒童會的簡介，該會會安排幼兒工作員、護士、社工及臨床心理學家，每月到訪童樂居最少兩次，以便為有需要的幼兒提供早期識別及訓練等。為何他們全部都沒有發現任何虐兒迹象？還是有人曾察覺問題，但因種種理由而未有跟進或舉報？

更令人憂慮的是，事件顯示相關監察機制似乎完全失效，今次案件會否只是冰山一角？其他照顧機構及照顧者，會否也存在類似的問題和文化？

本港近年發生多宗令人毛骨悚然、聞者心酸的致命虐兒案件，施虐者多為受害者的父母、繼父母等主要照顧者，他們大多已受到應有的法律制裁，卻無法挽回已逝去的小生命。當中部分案件揭示，在漫長而殘酷的施虐過程中，有不少受害者的同住家人、親友，以至老師、社工及醫護人員等專業人士，對一些顯而易見的虐兒行為和迹象往往缺乏警覺，甚或視而不見、聽而不聞，即使有所懷疑亦未有跟進或舉報，導致有關虐兒行為不斷升級，最終釀成慘劇。但由於相關的旁觀者及非主要照顧者未有直接參與施虐，因而毋須負上任何刑事或專業上的責任。

法律改革委員會去年發表報告，建議訂立「沒有保護罪」，以加強保護兒童、長者及殘疾人士等缺乏自衞能力的被照顧者，包括對沒有採取「合理步驟」保護該等人士的照顧者及旁觀者，施加刑事法律責任。當中「合理步驟」的定義，包括在察覺出現虐待行為時向當局舉報。有部分教師、社工及醫護團體，對上述立法建議表示憂慮，擔心會誤墮法網、鼓勵濫報，以及影響與服務對象的關係和互信等。筆者認為相關立法細節可再客觀討論，但沒有甚麼事情會比人命更重要。現時建築地盤一旦發生致命工業意外，相關承建商及監督人員即使已採取「合理步驟」保障工人安全，往往也須承擔一定的責任，為何其他行業及專業就可以獨善其身呢？