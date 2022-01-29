功夫茶：勒緊褲頭迎新歲　手緊利是大縮水

一年將盡，農曆新年話咁快就到，歲次迎來壬寅虎年！疫情持續嚴峻，庸官無能，但見宣布現行社交距離措施維持至2月17日，接着預告2月24日推行「疫苗通行證」，未打過一針嘅市民，幾乎邊度都咪旨意去，都咪話唔冇癮！

政府新措施另一亮點就係狂谷九成人打針！至於疫情下百業蕭條，經濟不景，市民即使打咗針有咗抗體，可悲嘅係唔少手停口停嘅基層，兩袖清風捱不住；好似困足7日嘅葵涌邨居民，好彩嘅就放無薪假，不幸嘅就提前食「無情雞」。講真，年近歲晚，想借財仔度過年關都難，呢個虎年認真「苦」也，心情唔灰爆幾難！

呢嗱，有團體公布基層市民生活調查，直指政府近期防疫工作上對「動態清零」嘅取向令基層收入大受影響。調查又發現，近40%受訪者收入減少，80%人士喺過去兩年生活變得更差或變得非常差。阿哥，通關無望，百業如一潭死水，連經營大半個世紀嘅旅行社都要打柴，新年過後，都唔知仲有幾多老店要執笠！

生活從來不易，之不過今年特別艱難。「家貧輕過節，身老怯增年」，依家卻係「疫兇輕過節，失業怯虎年」，若然饔飧不繼，「歲晚錢」又冇着落，都真係要勒緊褲頭迎新歲，冇水又點派利是吖？唔通真係「紅紙一張代表我心意」？嗱！有調查顯示，25%受訪者預計今年封利是嘅總金額會較去年減少，僅12%指總金額會增加。

受訪市民中，15%人表示會縮水派10蚊膠蟹，較去年增加9%，而打算派20蚊、紅底100蚊或以上嘅人則減少。要言之，封利是總開支減少嘅比例遠高於增加，以及縮水派10蚊利是嘅多咗，在在證明市民搵食艱難，手緊自然利是要「縮餡」，唔通打腫臉充胖子咩？利是利是，功夫茶倒覺得基層若然生活不易，封張紅紙，寫句吉祥語如「身體健康」、「學業進步」都係一種摯誠心意，困難時刻，非常時期，千祈咪嫌棄，唔好話過年過節要送乜送物先叫「體面」吖！

呢，長者若然10蚊膠蟹都無力派，但堅持傳統，派壹蚊雞畀孫仔，咁做父母嘅大可以話畀佢哋知，公公婆婆呢壹蚊雞好有心意，代表「一元復始，萬象更新」，即係疫情好快消失，牛去虎來，必定虎虎生威，日日可以返學見到同學仔啦！

各位，日子難過都係要過，年關難過都係要咬實，因為港人都有「獅子山下」捱得苦和打不死嘅基因和精神！之不過，冇靈魂政府全力谷針之餘，千祈咪忘記失業無助嘅一群，安民之道在察民疾苦，唔係反轉要民睇住高官脫罩嘅面部情緒吖！