世界視線：總理高調挺台灣　斯國企業騰騰震

繼立陶宛之後，斯洛文尼亞總理揚扎突然也「湊熱鬧」，成為反華勢力最新一員。他早前接受印度國營電視台訪問時大放厥詞，除了談及新冠病毒責任、中國大陸地緣威脅外，更透露其政府正與台灣商討互設代表處，被解讀為公然支持台獨。揚扎的發言可謂「立竿見影」，部分在華斯國企業已面臨大陸夥伴終止合同、退出投資的情況，令斯洛文尼亞政商界均對揚扎極為不滿。

在半小時的訪問中，揚扎15次提到大陸，並用「國家」指稱台灣。他指不論台灣回歸還是獨立，只要是出於自由意志，都會予以支持；又透露正與台灣洽談互派代表的事宜，形容雙方互設經貿代表處，是互惠的事情。此外，他批評大陸對立陶宛實施經濟制裁，聲稱歐盟成員國會堅定地支持立陶宛，「因為絕大多數歐盟成員國，都在台灣設有某種形式的代表處」。

台灣的民進黨政府聽罷揚扎的一番表態後，自然是眉飛色舞，深綠陣營傳媒更將之形容為「外交再突破」。但對斯洛文尼亞商界而言，揚扎的涉台言論猶如敲起喪鐘，不少企業事後立即遭到陸方終止合作、甚至撤資。要知道，大陸是斯洛文尼亞在歐盟以外的最大貿易夥伴，2020年大陸在斯國投資額為15億歐元，倘若陸方使出經濟牌作懲罰，斯國企業恐蒙受巨額損失。

與近年不少中、東歐領袖一樣，揚扎於2020年打着反移民右傾口號當選總理。靠民粹主義上台的他，此後多次在性小眾、反貪腐等議題上與歐盟大國不咬弦。對於揚扎忽然打台灣牌，有分析認為他想延續去年任歐盟輪值主席國時對立陶宛的支持態度，並向剛接任歐盟輪值主席的法國施壓，加強涉台立場。但更多人認為他純粹欲倣效立陶宛政客，透過炒作台灣議題來謀求個人利益。

事實上，為數不少的歐洲小國政客和勢力，一直看着風向希望炒作話題。像立陶宛政府和揚扎等置整體國家利益於不顧之流，往後只會陸續有來。對大陸而言，最好的做法當然是透過外交等不同層面，對率先充當反華爛頭蟀的立陶宛予以嚴厲反制，把涉台問題上的紅線劃得清清楚楚，以儆效尤。