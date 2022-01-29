正論：疫情失控難收拾　回歸大慶疑問多

今年是香港回歸25周年，也是特區政府換屆之年，按中國人逢五逢十必大事慶祝的傳統，國家領導人來港贈興並為新特首監誓既是順理成章，也是萬眾期待。無奈好事多磨，本港第5波疫情大爆發，Omicron和Delta雙毒夾擊，遍地開花，港府束手無策。現在距離特首選舉只有兩個月，距離回歸大慶也只有半年，倘疫情持續，別說慶回歸活動隨時叫停，一旦領導人無法來港監誓，特區政府出洋相事小，如何善後事大。

昨日新增115宗病例，已是連續6日破百，源頭不明個案依然未有停止，專家直指目前的社區傳播鏈最少有90條，令人咋舌。偏偏林鄭政府大安旨意，即使葵涌邨昨日仍有確診個案，依然如期解除禁足令，疫廈居民終於「放監」當然開心，但要是當中有「漏網之魚」，病毒勢必在社區進一步擴散。與此同時，港府亦宣布放寬入境安排，來港人士和外傭檢疫期皆獲縮短。問題是，葵涌邨「疫源」巴基斯坦婦人在檢疫酒店21日也沒有驗出確診，直到進入社區傳染家人釀成社區大爆發，便知Omicron的潛伏期未必如港官所說的「3至5日現形」。港府在此時放寬防疫措施，不難估計是因為無法做到「動態清零」，索性採納「與病毒共存」放任政策。

事實上，港官和專家向來對西方國家的「與病毒共存」推崇備至，袁國勇便不下多次發文力推與病毒「和諧」共存，但由於中央曾明令本港疫情必須清零，加上市民的疫苗接種率不高，港官才悻悻然就此打住。惟巧合的是，就在中港通關「傾得七七八八」之際，第5波疫情隨即井噴式大爆發，應驗了本報多次提出的「通關之日就是爆疫之時」的預言，中港通關頓被束之高閣，取而代之是密鑼緊鼓推出「疫苗通行證」強制市民打針，為實施「與病毒共存」鋪路。

眾所周知，香港老對手新加坡正是以逾八成接種率為基礎，於去年夏季改行與病毒共存策略，結果經歷4個多月疫情高峰期，直至冬季才稍稍回落，但近日疫情再起，僅本月25日單日新增確診便接近6,000宗。如果港府照搬新加坡模式，可以預料這場疫情最少持續4個月，幸運的話在5、6月回落，不好彩的話隨時爆到7‧1，期間過百場回歸慶祝活動會否泡湯、7‧1當日國家領導人為新特首監誓會否生變，以至國家領導人是否如期來港，一切都充滿變數和疑問。

按過去慣例，新政府必然由國家領導人親臨香港主持監誓儀式，2017年林鄭就任便是由習近平監誓，要是疫情失控而沒有國家領導人來港，新特首的監誓工作將如何進行？是改以視像方式，還是改為新特首飛往北京宣誓，再由新特首回港為其班子監誓，一連串問題都牽連到新一屆政府的交接和運作，絕非僅僅行禮如儀這般簡單，港府必須有最壞打算，早作準備，切勿將爛攤子丟給下屆政府，以致新特首甫上任便開局困難。

同樣令人關注的是《基本法》23條立法進程。林鄭多次強調，在本屆政府任期完結前會繼續履行憲政責任，就23條立法展開前期討論諮詢。保安局局長鄧炳強日前亦表示，希望今屆政府完結前展開23條立法諮詢，並爭取今年下半年把草案提交立法會。高官同一口徑，23條在本屆政府任期結束前不可能完成立法已是寫在牆上。必須指出，23條立法由董建華時代已經提出，蹉跎這麼多年依然原地踏步，過去還可推諉於反對派反對，現在選舉制度已得以完善，議會清一色為建制派，連《港區國安法》都已推出，按道理要在本屆政府任期內通過立法並不困難，林鄭政府偏偏拖拖拉拉，原因是甚麼，耐人尋味。

正如本報早前所說，本屆政府爛帳極多，例如縱容國泰機組人員「客機去、貨機返」播毒，本港清零破功，林鄭曾說必會調查，但至今不見下文，而且與國泰私下協商、開門揖疫的運房局局長陳帆更是毫髮無損，反而影響面遠遠不如國泰播毒廣的「洪門宴」，林鄭卻咬實個別局長不放，到底所為何來？更不能不了了之的還有香港保護兒童會「童樂居」虐童醜聞，這單醜聞性質極為嚴重，不僅是個別機構墮落，同時是港府監管形同虛設、高官尸位素餐的明證，豈能讓兩名涉事高層辭職便當交差？勞福局及社署再不全面檢討現行的撥款及監管機制，修補漏洞，敢肯定同類的虐童慘劇陸續有來。

不管怎麼說，新一年總要有新希望。牛去虎來，港府必須痛定思痛，打醒十二分精神，將一直以來的胡混度日改掉，將長期纏身的衰氣除去，為新一屆政府打下良好基礎。畢竟特區亂了太久，已沒有條件繼續耗下去，尤其是特首選舉即將舉行，回歸25周年過百場慶祝活動亦相繼展開，港府再不集中精神抗疫，一味蠻纏胡攪，整個特區勢必一起陪葬！