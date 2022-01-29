民主並不是選舉，選舉只是一時，民主政體要求的是決策合理，縱使有一人一票選舉，若決策不合理，這也不可能是民主。而決策有三大原則：透明化、科學化和民主化。

透明化是反對密室決策，使社會不知道是誰在決策、怎樣決策。透明化是把每一環節公開，不容任何秘密交易、妥協、安排。參與的人都要露面，使公眾可以追查他們的背景、關係，減少陰謀的機會。

科學化，表面上看是專家主政，實際不是。一來沒有任何專家可以百事皆通，專家是專，不是博，倚重專家，是倚重他們的各有專長，不是他們英明神武，樣樣皆能。科學的原則是不斷求真，重要的是科學方法，在追尋中把原有的定論否決，建立更為合理的新理論。但理論不是終結的結論，還會有被否決的可能性，因而科學化是虛心驗證，不作武斷。

即如當前的新冠疫病，前所未有，原來的病理學識不足應用，要重新檢查、試驗、研究。於是所有的專家都要重新學習，舊的知識只供參考，而且還要有足夠的病例才可以提出一些假設。但病毒變異迅速，專家的學習是與病毒變異競賽，各方配合一起應對疫情轉變。科學化便不是強調行之有效，而是要認識現況，作出適當的調整，甚至在情況大變之下，要打倒昨日的我，改轅易轍，這才是科學化。

民主化有兩個要求，一是決策有民眾的參與，方法是廣泛地作調查研究，徵詢涉事民眾的意見，也應讓有關的民眾用不同的方法參與決策的過程，不能由官員專家壟斷決策，排斥民眾合理的意見。以當前新冠疫情為例，香港沒有民眾參與的空間，區議會、民政處、地方上的互助委員會都失去功能與作用，似乎只是從上而下，特首主導，官僚辦事。或者這正是錯漏百出、民怨極深的根源。

二是決策要考慮民眾的利益，從直接涉及的民眾以至大範圍間接受影響的民眾。這需要官員的民主文化與心態，每個決策都要仔細考慮，不是猶豫。只要官員有心，不會妨礙施政，更因顧及民眾利益，行事會得到民眾支持，不會因逆民眾利益而製造出抗拒與阻撓。

政府施政，都可以此三原則來相比查察。內地主張全過程的民主，香港在完善選舉制度後，消除了對投票民主的迷障，正好在政府決策中追求民主的落實，尤其是在當前疫病牽涉巨大，更應如此。