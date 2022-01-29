香港大律師公會產生新執委會，資深大律師杜淦堃取代英國政客夏博義當選主席後，內地3大家央媒發表評論。《環球時報》領評是《違背香港民意的「夏博義們」終於退場》，斥責香港大律師公會在夏博義這樣的主席影響下，帶頭衝撞香港司法，煽動黑暴，包庇「港獨」，走到了香港法治的對立面；斥責夏博義接二連三狂言要修改《港區國安法》，挑戰全國人大常委會權威。

新華社的時評《別了，夏博義們》，斥責他們利用職權嚴重扭曲大律師公會職責，衝擊香港法治，成為香港司法亂源，把大律師公會搞成配合西方勢力與反對派搞亂香港、破壞「一國兩制」的政治工具，令大律師公會面臨生死存亡的危機。

《人民日報》的評論文章是《香港大律師公會的榮譽只能建立在「愛國愛港」之上》，警告他們不搞專業搞政治，不謀建設謀破壞，不與香港法治同行而與「反中亂港」勢力同行，這樣的大律師公會必然失去香港市民、特區政府和中央的信任，會將大師律公會自身推向生死邊緣。

《人民日報》評論還敦促大律師公會新管理層要自覺撥亂反正，要深刻認識維護國家安全是香港社會的共同責任，要堅持「愛國愛港」原則，要「主動修補與中央的關係」。這是代表中央給香港大律師公會指出的活路，也是中央對它的期待。大律師公會若能做到中央的要求，那就還有得救。

中央推出全面管治權、實施《港區國安法》、平息黑暴、清除一切「亂源」，把香港融入國家發展大局、納入國家治理體系，這清楚表明，香港已經進入變局和變革時代。一切有礙於這個變局和變革的東西，都要接受洗禮滌蕩，必須改變，這是順之者昌、逆之者亡的時代碾壓。

反中亂港勢力、亂源、殘渣餘孽、不甘失敗者，千萬別以為軟磨硬抗一陣、裝死躺下一陣、耍耍兩面派，就能蒙混過去。大律師公會更不要以為自己深諳法律就能金蟬脫殼。