幾年前，如果有人說美國可能爆發第二次內戰，必定被視為天方夜譚。而今天，這個話題已經不再是天方夜譚，包括美國主流媒體、政治學者甚至軍方將領，都在嚴肅討論內戰危機，而且愈來愈多意見認為，以美國現在的政治和社會狀況，爆發內戰並非遙不可及，可能就在2024年總統選舉之後。

這顯然不是無的放矢，去年初爆發國會山莊騷亂至今，美國社會裂痕不但沒有得到修補，反而進一步擴大。民主、共和兩黨及其支持者互相攻訐，勢成水火，照這種趨勢發展下去，爆發內戰並非沒有可能。早前有美國大學進行的一項調查顯示，52%特朗普支持者同意支持共和黨的州份脫離美國，41%拜登支持者則同意支持民主黨的各州自行組成國家，可見分裂危機已漸成熟。難怪3名美軍退役將領聯名發表文章，擔心2024年總統選舉後可能出現亂局，軍中亦可能爆發致命動亂，「一想到下次可能出現政變，我們就不寒而慄」。

是的，從來只有美國煽動別國政變和動亂，如今美國也面臨同樣危機，而且是自己造成，他們確實有理由不寒而慄。最不可思議的是，面對如此亂局，政客們不是想辦法化解危機，反而繼續煽風點火。特朗普日前在亞利桑那州舉行造勢大會，除了猛烈抨擊拜登及民主黨不斷製造騙局及謊言，更揚言要「拯救美國」，奪回白宮。特氏慷慨激昂，以正義化身自居，其實他正是造成美國分裂的罪魁禍首，本人更是慣性說謊者，任內4年說謊超過二萬次，堪稱空前絕後。可以斷言，如果下次大選特朗普捲土重來，不管結果如何，美國政治對立勢必更加嚴重，社會撕裂勢必更加惡化。他形容現時美國社會「像委內瑞拉般衰落」，恐怕一語成讖。

當然，特朗普之所以有機可乘，皆因拜登上台一年的表現實在差勁，無論是內政還是外交，皆一塌糊塗，其個人支持度固然跌跌不休，民主黨也受到拖累，今年的中期選舉形勢未可樂觀。難怪74歲的希拉妮還蠢蠢欲動，大有重出江湖取代拜登出戰2024年大選之勢。不妨想像一下，希拉妮對陣特朗普，兩位年逾古稀的老人爭奪總統寶座，這是多麼滑稽的畫面？有美國媒體稱之為「恐怖電影」，怪物永不死亡，病毒永不停止。這種形容一點也不誇張，美式民主墮落至此，確實很恐怖。