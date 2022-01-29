北京正忙着冬季奧運事宜，烏俄局勢又劍拔弩張，加上台海一樣波濤洶湧，說阿爺忙得不可開交顯然沒有半點誇張。不知是否這個原故，港府樂得無王管，開始放任抗疫，一步步放棄「動態清零」，改為容易得多的「與病毒共存」。林鄭繼充滿鄙夷地將內地圍封強檢說成是「人哋地方所謂嘅小區圍封」後，又走漏口以「始作俑者」來形容內地採取動態清零的防控策略，令人側目。

這還不止，儘管葵涌邨的疫情稍見回落，但依然日日有人確診，逸葵樓昨日仍有個案。此情此景下，港府依然如期解封禁足樓宇，居民可以放疫監固然滿心歡喜，但病毒鏈一日未清，容許居民外出無異於放任病毒自由行。港府專家許樹昌甚至明言現時起碼有90條傳播鏈存在於社區，偏偏林鄭不但「內防」大鬆綁，就連「外防」亦大解放，入境者和外傭來港縮短隔離至14日，這顯然與內地堅持清零的政策背道而馳。

眾所周知，港府高官和專家們一向對西方國家與病毒共存推崇備至，很早就想倣效，只是阿爺不准，他們才稍為收斂，但政策上仍不乏陽奉陰違。說到底，市民已被這個政府折騰許久，是動態清零又好，是與病毒共存也罷，港官都有責任清晰向市民交代。例如若要改行與病毒共存，將會從何時開始？疫苗接種率要推到多高？疫苗護照是否覆蓋全港所有地方？醫院病床是否足夠？最重要的是，這樣做是否等於不能與內地通關？若能與內地通關又是甚麼時候，要有甚麼條件？

港府抗疫兩年多以來一片混亂，疫情爆個七彩卻放棄清零，任由病毒四散，又不敢光明正大宣告與病毒共存，遮遮掩掩，結果是百業蕭條，市民無所適從。看一橋之隔的澳門和深圳，海晏河清，生活安定，豈會如香港般折墮！