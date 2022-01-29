香港「黃絲」最仰慕美、英兩國的政治體制，以為是選賢與能、講信修睦的理想國度，實際上卻未必盡然。

近日，白宮和唐寧街10號的主人都陷於困境。美國總統拜登上任剛過一年，以往的總統，與民眾之間大多會有一段蜜月期，拜登則沒有，更有民意調查顯示，他的支持度已低至33%，如果今天舉行大選，再由他和前總統特朗普對壘，勝出者將是特朗普。不少共和黨支持者更堅稱，現任總統得位不正，國家的管治權是給人竊取了。

英國首相約翰遜則更糟、更狼狽。在新冠肺炎肆虐期間，約翰遜曾頒布全國防疫令，限制民眾聚餐的人數，但他被發現知法犯法，不止一次舉行派對，席間觥籌交錯，儼然視禁令如無物。首相面對質詢，卻不敢坦然面對，說其中一次聚會，自己只是路過，停留了10分鐘，他不知道那是派對。

約翰遜公然如此詭辯，在莊嚴的國會議事廳上，反對派領袖聞言，霍然站起來，語帶嘲諷地說：「我們的首相身處派對之內，卻告訴大家，他不知道那是一個派對，你說能有這樣荒謬的事嗎？」這話立即在國會引來哄堂大笑。此時傳媒的鏡頭影向約翰遜，他的樣子像突然給人扒光衣服般，顯得十分尷尬，但沒見到他臉紅。大抵能夠在西方做政客的人，由從政的第一天起就要練就本領，讓自己永不會臉紅。

筆者此刻反倒有點臉紅，覺得不好意思。幾天前，香港特首林鄭月娥辯稱，自己在公開講話時不戴口罩，是要讓市民更能感受到她的情緒。在下為此曾撰文批評，如今靜言思之，特首面皮再厚，跟英國首相畢竟不在同一檔次，我又何必為此而大驚小怪呢。