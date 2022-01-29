抗疫無能，只識谷針，已成全球不少地方的管治特色。港府日前宣布下月24日正式推行「疫苗氣泡」，並定名為「疫苗通行證」，其實名字叫甚麼也洗脫不了人類往後鐵定為疫苗藥廠而活的事實，疫苗股前景大好，叫「疫苗起跑」或「疫苗通行正」根本沒分別。

港官稱如要在今年回復正常活動，接種率要達到九成，但事實勝於雄辯，就以周四錄得164宗新增確診個案，創出第5波新冠疫情以來新高那一天為例，撇除船員與近日有外遊紀錄的輸入個案不談，只聚焦本地染疫人士而論，已打針者59人，未打針者55人，而在周三公布的個案編號13525至13631中，已打針與未打針的染疫者各有50人，周二公布的個案編號13401至13524，已打針染疫者50人，未打針染疫者43人，硬要將接種率與回復正常活動畫上等號，何其戇居。

正常活動應該包括堂食吧？以望月樓群組為例，44歲空少針後照樣染疫，再將病毒傳給望月樓內5名已接種的食客，又因為到屯門購物，傳染沒接種的藥房店東，店東傳給同住3名家人，但說到社區傳播，想揪出與店東一家相關的個案也難，空少已打針但至少一傳6，憑甚麼去說已接種者比未接種者更不具感染與傳染性？公道起見，也看看維園跳舞群組，已打針的空姐將病毒傳給沒打針的兄長與母親，後者向兩名未打針及5名已打針者播毒，與空姐母親吃早餐時染疫的59歲女子甚至已打了3針，但3針者再將病毒傳予已打兩針女兒。

未針者有一定的播毒能力，問題是，那位染疫空姐兄長及前述既要看舖又一日三餐到邨內餐廳開餐的藥房店東，他們在社區的傳播史何以遠不如已針者？接種率與正常活動無關，只是一個政治操作。