中央駐港官員日前提到的「躺贏」論，是藉此告誡本港，社會仍有許多深層次矛盾未解決，面對不同的危機要有警覺性，亦要致力解決社會深層次問題。

面對Omicron和Delta感染浪潮，各國採取截然不同的應對態度：共容或零容忍。西方媒體最近無所不用其極抹黑中國零容忍防疫政策，《紐約時報》刊登了拜登政府兩名防疫專家的評論文章，對中國的防疫政策指手畫腳。美國智庫「外交關係協會」全球衞生問題高級研究員黃延中亦在《外交事務》撰文，宣稱「清零」政策將使中國更易受Omicron海嘯衝擊。上述文章充滿謬論，單靠美式抗疫單日已逾2,200人病歿，難怪發表後即被網民狠批。

香港第5波疫情失控，確診連續多日破百宗，政府直言隨時大規模爆發，衞生防護中心相信社區至少有幾十條隱形傳播鏈。不少人質疑現時的圍封與小範圍強檢等措施無助遏止疫情，社會各界有不少意見要求改變策略應對，包括宣布緊急狀態，限制人員流動，立即全民檢測，切斷傳播鏈。政府稱已向廣東省請求，希望可分擔部分檢測容量至香港，提升檢測能力，雖然行動遲緩，但總算踏出正確的一步。

香港奉行「動態清零」，隨着近期感染個案上升，有意見建議與病毒共存，甚或把Omicron和Delta當作普通流感。若按中大、城大研究報告顯示，社交接觸程度若不設限，逾300萬港人將在第5波疫情中招。香港須放棄與病毒共存的「躺贏」想法，否則醫療系統必不勝負荷，體弱長者或患重症死亡。現階段必須致力「動態清零」，提高疫苗接種率，務求接近全民接種，為實現全面復常鋪路，盡快達致本地個案清零，恢復與內地的正常通關。