全城疫情火頭處處，特區政府衞生防疫部門十個沙煲五個蓋，「醫得頭來腳反筋」，緊急公開召喚退休紀律部隊人員自動應聘加入臨時支援。此情此景若發生在新冠疫情之初，還可理解，但是抗疫已逾兩年，又曾得到中央政府緊急支援方艙醫院、隔離營、檢測中心等醫療衞生設施，仍然在處理葵涌邨及多個屋苑疫情倒瀉籮蟹，是難以得到市民的諒解。

日前在電視訪問的鏡頭前，葵涌邨被隔離檢疫的居民終於爆出心底話，問政府何不全面檢測、全民檢測，免得一時一樣，長痛不如短痛，一次過全檢找出病毒源頭，好過這樣折騰居民。有工不能返，有病不能醫，有終不能送，愁困斗室等病毒測試結果，望天打卦，沒病也愁到病。

行政長官林鄭月娥在本周二行政會議前，就議員和公眾強烈要求特區政府全面進行檢測及求助中央政府支援，公開還了價：

其一，香港每天的檢測量已提升至15萬，她認為足可以應付疫情需要；其二，不抗拒向中央提出支援要求，還說廣東省政府與她的辦公室有聯繫，即不需要你多嘴。

還價的結論是，林鄭月娥認為目前不需要主動向中央求援，香港每天15萬檢測已經足夠。換句話說，特區政府的抗疫政策迄今為止，不會做全港的全面檢測，也不會做小區的分區檢測。

對此，可怒的是立法會袞袞諸公竟無人反駁、無人質疑、無人跟進，究竟是立法會袞袞諸公聽不明還價，還是默默接受了林鄭的還價，令人詫異！更令人失望！立法會的監察政府作用哪裏去了？香港要清零，不在源頭全面或分區做大型檢測，第一時間把毒源找出，高調喊口號要贏疫戰都是廢話。