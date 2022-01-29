新冠疫情持續惡化，衞生防護中心直言，病毒傳播鏈已深入社區，而愛脫罩見記者、強迫市民直接感受其面部情緒嘅特首林鄭則警告：疫情隨時幾何級上升。

全港市民連續3年喺疫情下度歲，今年仲悽慘，高傳播力嘅Omicron都唔知攞景定贈興，年初二已經冇煙花，疫情使唔使愈爆愈璀璨呀？仲有另一隻變種病毒Delta夾擊！阿哥，咁搞法，老朽出門前點都要上東網《玄機》版，未必下下要求籤祈求神指引，好歹篤一篤「是日通勝」睇吓「宜」、「忌」，咁就知所趨吉避凶，起大屋，靠表叔，安心行，靠「玄機」就可避難！

疫情嚴重，大仙賜予本港虎年衞生狀況下下籤「蔡母遇險」，玄學家指籤文暗指本港抗疫官員猶如漁翁，百姓民不聊生，仍好夢正濃，熟睡不理，籤中一句「持篙撐去失西東」，直指庸官待疫魔殺到始急急持篙撐船，防疫無章法，頭痛醫腳，不分西東。

正正如此！政府無能，懲罰全民！呢，冇靈魂政府防疫漏洞處處，唯一符弗就係有理冇理，一味谷針！新措施除咗現行社交距離措施維持至2月17日，並定下九成疫苗接種率目標，2月24日起擴大疫苗氣泡，並正名為「疫苗通行證」，修改法例第599F章增表列處所類別，涵蓋康文署場地等。

最辣一招就係谷長者打針，約8萬名住院舍嘅長者及殘疾人士，只要經醫生評估適合打針，而院友自願打針，便會安排接種；未能表達意向嘅院友，除非其監護人或家人以書面反對，否則亦會打針，如無監護人，則由醫生決定。醫生嘅決定豈不是如「生死判官」？老朽希望醫生千祈咪乜都話「打總比唔打好」，出咗事又「全部同打針冇必然關係」，該豁免打針嘅唔好吝嗇一紙證明吖！