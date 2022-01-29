在2019年的反修例風波中，瞬間演變成黑暴，攬炒派議員和主觀偏頗的教師政治凌駕教育，他們勾結外國反華勢力，騎劫了香港所有大學的學生會，在校園裏煽動鼓吹違法達義、港獨、本土自決、暴力等不恰當、極端思想，荼毒莘莘學子，利用年輕人的熱血，把學生推上黑暴的前線，破壞香港的公共安全、公共秩序和繁榮穩定，他們卻「叫人衝、自己鬆」，有些學生更被警方拘捕檢控，身陷囹圄，白白斷送了學生的美好前途，情況不禁令人唏噓！

當時學生會成員在校園裏到處張貼政治海報、標語、橫額，擺放政治雕塑，派發宣傳黑暴單張及在建築物上塗鴉，煽動鼓吹「逢中必反」、「顛覆國家政權」、「抗爭」等，當遇到不支持他們的同學，便以暴力欺凌，甚至圍堵校長的宿舍和教師的辦事處，迫使校長和教師就範，表態支持他們，有些學生更利用學校的實驗室製造汽油彈，真的把校園弄到一塌糊塗！

根據《基本法》第27條的規定，香港居民享有言論、新聞、出版的自由，結社、集會、遊行、示威的自由，組織和參加工會、罷工的權利和自由。但是，這些權利和自由不是絕對的，按照《公民權利和政治權利國際公約》第19條和《香港人權法案條例》第8條的規定，為了保障國家安全、公共秩序、公共衞生或風化，尊重他人權利或名譽，權利之行使便會受到法律合理的限制。

校董會是大學的最高管治機構，行使及執行其《大學條例》內之職權，並有責任確保大學有效管理及規劃其未來發展。校董會對學生會和學生負有謹慎責任（Duty of Care），是要求一個人在做出一件預料會損害其他人的作為時，必須遵從標準而合理的謹慎之法律責任。

另外，根據《港區國安法》第23條的規定，任何人煽動、協助、教唆、以金錢或者其他財物資助他人實施本法第22條規定的犯罪的，即屬犯罪。情節嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑；情節較輕的，處5年以下有期徒刑、拘役或者管制。

香港大學早前拆下校園內的「國殤之柱」，港大校委會前主席表示，「國殤之柱」並非用以悼念六四，根本是一個騙局，指這雕塑原本是用來紀念1995年美國俄克拉何馬城的爆炸案，柱中的人像全部是西方人，並不是華人。當年港大學生會未經申請便把雕像搬入港大校園，校方擔心若遇颱風柱身倒下傷及途人，故尋求法律意見，最終移走雕塑。

學生會長期被攬炒派學生把持，令校園內出現大量支持黑暴的文宣。校方採取行動，清除校內黑暴文宣及移走政治雕塑，淨化校園環境，這是合憲合法，合情合理。期望學生回歸理性，明辨是非，努力學習裝備自己，最終成為社會棟樑，作出貢獻。