正論：明知疫情未見頂　只靠谷針怎足夠

本港疫情仍未受控，昨日新增120宗確診，已是連續7天破百，食衞局局長陳肇始坦言疫情仍未見頂，也不知疫情未來走向，一副望天打卦模樣；港府專家甚至揚言今波疫情可能導致一兩萬名長者死亡。既然明知疫情嚴峻，明知隨時死傷枕藉，為何港府偏偏放軟手腳，在仍有居民確診之際將葵涌邨疫廈解禁，同時放寬入境人士和外傭檢疫期？抗疫自相矛盾，只知折騰食肆、玩殘商戶，不民怨沸騰才怪。

陳肇始身為抗疫大員之一，一再展示其無能而面不紅氣不喘，除了擺出望天打卦的姿態，她昨日更進一步表明，一旦檢疫設施爆滿，患者只能居家隔離，完全漠視居家隔離帶來的爆疫風險，不僅同住家人「一鑊熟」，以Omicron傳播速度快而廣觀之，甚至會造成全幢大廈居民「攬炒」。

事實上，葵涌邨昨日仍錄得確診個案，最先解封的逸葵樓仍然有人中招，當局所謂的大傳播鏈已經截斷真不知從何談起。更不必說，黃大仙區疫情仍然未息，新增兩宗懷疑感染Delta個案，源頭不明。饒是如此，港府非但無意再延長禁足令，甚至連外防輸入也大解放，到底是港府對如此防疫信心十足，還是索性放棄防疫，改行「與病毒共存」，難道不需要向市民交代清楚？

面對雙毒齊攻，港府彷彿好整以暇，將全副精神放在谷針之上。港府正研究擴大下月24日實施的「疫苗通行證」，市民若不打針，隨時連商場、超市都不能進入，乘坐巴士等交通工具也要受罰。此舉本來已令許多未打針的公公婆婆寸步難行，惟港府專家繼續大打「恐嚇牌」，稱若長者不打針，這波疫情最少會造成數千長者染疫死亡，最壞甚至死一兩萬人，不可謂不嚇人。更有甚者，當局不僅向長者谷針，連小學生也不放過，直指小學生接種率低，卻絕口不提青少年接種疫苗患心肌炎的風險。防疫只有谷針一途，出了事又永遠不關疫苗事，加上「外防輸入」和「內防反彈」軟手軟腳，如此抗疫成功者稀矣！

這樣說絕非無的放矢。以葵涌邨爆疫情況估計，居民染疫原因離不開公用設施播毒所致，而且港府安排居民檢測完全沒有分流，數以千計居民同時間堆在一起，一傳十、十傳百何足為奇。別說葵涌邨疫廈垃圾堆積如山，多日無人清理，就說2003年沙士傳頌一時的「1:99消毒大法」也不見港府提起。當年董太全副保護衣上陣叫人洗手洗手洗手，港府洗腦式呼籲市民用1:99漂白水消毒，現在已不彈此調，取而代之是打針打針打針，哪管環境衞生不斷惡化，周街老鼠為患，港府統統視若無睹。如果說林鄭某程度上做得比老董還要差，顯然不是偏頗之詞。

今日是年廿八，按傳統習俗應該洗邋遢。港府靠不住，市民更要自救，搞好個人衞生「洗邋遢」之餘，更要注重公共環境衞生。不堪回首的牛年即將成為過去，人們無不寄望虎年有個好開始，奈何港府抗疫無能，港人還是要自求多福。