世界視線：烏局勢如箭在弦　華盛頓暗角煽火

俄羅斯與烏克蘭邊境戰雲密布之際，俄、烏、德、法上周四舉行四方會談後，俄烏突然宣布遵守停火協議，一切待稍後在柏林舉行的談判再續。美國總統拜登與烏克蘭總統澤連斯基同日通電，美媒指兩人對局勢看法存有分歧，通話並不愉快，當中拜登向澤氏大潑冷水，宣稱莫斯科「幾乎肯定會入侵」。白宮對此予以否認，稱其是完全錯誤，結果被指此地無銀味濃。

報道指，拜登向澤氏發出了嚴厲的警告，指俄軍或有即時侵略的危險，並基本確定俄方待下月地面完全冰封時，便會進攻，但表明烏克蘭不會獲得更重大的軍事援助。澤連斯基則認為俄羅斯威脅是「危險但模糊」，不能肯定對方會發動攻擊，同時認為美、俄和北約間的會談未完全破裂，仍有望循外交解決問題，呼籲拜登盡力讓局勢平靜下來。

惟白宮隨即反駁美媒說法，指出：「總統曾說，俄羅斯明顯有可能在下月入侵烏克蘭，但任何比這更進一步的報道，是完全錯誤的。」在歐洲各方願意回到談判桌之際，美國卻疑在背後煽風點火，更做定制裁俄羅斯的準備，與一眾華爾街大行打定招呼，輿論當然對此議論紛紛。事實上，白宮做法確實令人懷疑，誰人又會預計到入侵在何時發生？是軍火商抑或是有意挑撥局勢的大國？

拜登早前「不小心」地漏了口風，指美國不會因為俄羅斯小規模入侵烏克蘭，而對莫斯科動真格。有關言論令基輔朝野上下嘩然，澤連斯基隨即隔空對拜登喊話，指出「沒有入侵行為是輕微的」。從華府一邊拒絕克里姆林宮設下的紅線，一邊則不斷撤離駐烏克蘭外交人員來看，可見美國只把烏克蘭當作棋子來挑撥俄羅斯，即使烏克蘭陷入戰火，美國也不會關心。

儘管烏克蘭自願擔綱成為這場歐洲危機的主角，但劇情發展早已不受其控制：自家門前有10萬俄羅斯大軍蓄勢待發，後方又有美國不斷撥火，落入進退兩難的局面。或許，美國根本不關心烏克蘭死活，甚至渴望俄羅斯入侵，反正主角暴斃，「偉大的美國」便可理直氣壯再次「拯救」歐洲，削弱歐盟話語權的同時，重奪德法等盟友的信任。