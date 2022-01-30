這兩、三年，香江和台灣都鬧出事來，根源同一、目標同一。香港發生了反修例黑暴，這是一場被粉碎的顏色革命，中央頒布了《港區國安法》，平息了暴亂，大局底定；台灣的民進黨、蔡英文緊跟特朗普和拜登反華遏中，以獨抗統，令兩岸關係空前緊張惡劣，軍事形勢尤其嚴峻，大陸擬武統台灣被台灣逼上日程，也讓大陸看到未來數年是實現國家統一的適當時機。

香港的問題容易解決。今次反修例黑暴和顏色革命，實際上為中央一舉解決積累了20多年的問題製造了時機，沒有他們的瘋狂胡鬧，中央還真不好出這樣的重手，將他們一舉團滅。

現在的台灣，勾連美國，瘋狂反華，圖謀分裂中國，實現台獨，把台灣做實成對付大陸的「永不沉沒的航母」。也是這樣，是在為大陸一舉解決台灣問題，切除「台獨」毒瘤，實現祖國統一製造機會、創造條件。

美台都錯判了形勢，低估了大陸。美國以為，發動這場規模空前的中美國運之戰，可以把台灣這枚棋子的作用超常發揮，一方面對北京施壓，一方面令台灣更加依靠美國，「依美謀獨」。台獨愈瘋狂，美國打台灣牌就愈起勁。台灣方面，以為這場中美國運之戰，是他們分裂中國、謀取獨立的「天賜良機」。

台灣當然知道，美國歷屆政府利用台灣這枚棋子對付大陸，但未必會「保護台灣」與北京開戰。今次可能不同，因為中美關係發生了重大改變，美國已把中國視為關乎美國國運的最大對手。台灣在美國心中的地位和作用也大大提高，很有機會或在形勢比人強的情況下，美國會為「保護台灣」而與大陸開戰。於是，蔡英文當局立刻膽肥心雄，忘乎所以。他們的連串表現，正在自覺或不自覺地為大陸徹底收拾台灣創造機會和條件。

還是那句老話，台灣正搬起石頭砸自己的腳，然而，這場砸腳足以導致重殘和身亡。這場好戲，未來幾年會上演。