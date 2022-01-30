世界各國去年的經濟數據陸續出爐，中國經濟增長8.1%，在主要經濟體中依然一枝獨秀；美國也有5.7%的增長率，為1984年以來新高，似乎也相當不錯。不過，這並不表示全球經濟走上坦途，尤其美國看似正在復甦，其實只是虛火或者說假象。在拜登政府瘋狂印鈔派錢之下，美國無疑暫時擺脫了疫情造成的經濟衰退，但隨着財政刺激措施的效應逐漸消退，一切可能打回原形，真正的危機還在後頭。

由於新冠疫情反覆、供應鏈緊張、通脹加劇，以及地緣政治風險持續升溫，各種不利因素疊加，導致全球經濟乍暖還寒，陰晴不定。此時此刻最需要世界各國攜手合作，共同解決問題，偏偏美國出於遏制中國的險惡用心，正經事不做，淨耍陰招毒招，封鎖、圍堵、脫鈎，無所不用其極，既打亂了全球供應鏈，更為經濟復甦添堵，其結果必然是害人害己。

經濟周期循環往復，本是很正常的事，但這次主要是人為因素造成，一點也不正常。有人形容經濟崩潰的日子即將來臨，並非危言聳聽。美國情況最不正常，一方面疫情沒完沒了，抑制民眾消費需求，一方面物資供應短缺，通脹創40年新高，連港口也出現堵船奇景，可謂屋漏偏逢連夜雨。面對通脹猛虎，美國除了加息已別無選擇，而這可能就是引爆全球經濟危機的導火線。

2008年爆發全球金融海嘯，美國遭受重創，中國伸出援手；這次若再爆發危機，中國首先是力求自保，沒有任何義務再幫助美國。近年中國主動掀起監管風暴，對多個行業進行整改，就是為了擠掉泡沫，準備應對即將來臨的經濟危機。在整改過程中難免引起陣痛，為經濟帶來下行壓力，但從長遠角度看，一切都是必須的、值得的。

反觀美國這些年一直在瘋狂印鈔，不僅吹大了資產泡沫，而且導致通脹瀕臨失控。幾個月前，聯儲局還堅稱通脹只是「暫時性」，現在則不得不面對現實，宣布提前收水。顯而易見，一旦美國正式啟動加息周期，早已危若累卵的資產泡沫隨時爆煲，全世界都要為美國陪葬。中國當然也會受到池魚之殃，但因為早就未雨綢繆作好應變準備，抗逆能力絕對勝過美國。為甚麼華府政客最近很少再提貿易戰這個話題？原因很簡單，美國自身難保，需要依賴中國供應物資，根本無力再戰。