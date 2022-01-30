本港疫情爆到七彩，港府抗疫卻明顯放軟手腳，可以預見疫情高峰還未到來，香港還有排亂。然而，這波疫情的「始作俑者」國泰航空，至今除了炒了違反防疫規定的機組人員，以及兩名空少被落鑊檢控外，依然不見港府對國泰「客機去、貨機返」賤招發表調查報告，遑論有任何懲罰。反觀國泰則好整以暇，高層早前甚至拍片踢爆，「客機去、貨機返」肯定沒有違反港府防疫規定，港府肯定知情。雙方互相扯皮，互扯貓尾，其實最應落鑊的是這個特區政府，特別是直接處理國泰檢疫事宜的官員——運房局局長陳帆。

國泰是英資公司，又是本港航空業龍頭，一直得到港府厚愛，去年更破天荒獲公帑注資，金額達273億元之巨，加上冠絕全港的7億元保就業補貼，港府對國泰之豪爽史無前例。無奈這間愈做愈燶的航空公司得意便猖狂，絲毫不將港人健康放在眼內，港府更是樂得助紂為虐，任由國泰想點就想點。現在東窗事發，國泰不能再使出「客機去、貨機返」賤招，便索性明正言順cut貨機發爛渣，林鄭更是一副幸災樂禍的態度，揚言市民未來要接受新鮮食品和藥品大幅加價，甚至「有啲買唔到」，而不是要求國泰增聘人手回復正常運作，堪稱咄咄怪事。

港府大慷納稅人之慨，花費巨額公帑打救國泰，結果市民不僅被國泰害得雞毛鴨血，還要整天看國泰臉色，高官還要跟國泰沆瀣一氣，到底這個政府是為人民服務，還是為英資服務？最可笑的是，陳帆彷彿置身事外，從來沒有就國泰播毒致全城大爆發承認自己失職，繼續好官我自為之；林鄭不去追究失職官員，反而咬實一個在防疫條例還未收緊時出席宴會的局長，徐英偉除了嘆句同人唔同命，夫復何言。