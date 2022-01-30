每年農曆新年之前，本報都會替香港的運道求籤，為牛年求得的是下下籤，虎年則是中吉籤，寓意否極泰來，新年勝舊年。獅子山腳下住着750萬人，際遇各有不同，再好的時年也有人走背運，再壞的日子也有人走順運。大仙籤即使有靈有驗，所能預示者，也只是其中的一類人。

新冠疫情肆虐全球，牛年香港人的日子固然不好過，但跟世界大部分地方的人比起來，卻不見得特別差。此地疫情不算嚴重，染疫的死亡率極低，按理不至於要配下下籤吧。殊不知，牛年的大仙籤很可能是針對「黃絲」而講，籤文曰：「鄭衛之音不忍聽，淫風敗俗國將傾；令人深入迷津路，所奏全非古樂聲。」

去年2月10日，本欄對上述籤文的解讀如下：「經過反修例風波、新冠疫情，加上通過《港區國安法》之後，到了牛年，不少香港人眼中、耳中的獅子山下，確實會有不同往日的顏色和聲音。政治環境、傳媒生態，以至部分營商模式，都要經歷洗刷，很多人更會移居外地。然而，這一切都不打緊……對香港有信心的人自然會留下來。」

籤文中的「不忍聽」、「國將傾」，只是預示出黃絲心中的怨氣，但對於另一半香港人，引入國安法之後，此地重拾綱紀，走在街上不必擔驚受怕，在他們心目中，牛年香港所得的，說不定是上上籤呢。

至於虎年，香港求得的是第17籤，名為「月下追賢」，籤文曰：「秋水兼葭白露盈，盈庭月色浸階清；清風吹動馬鈴響，響接晨鐘不斷聲。」很多人說此籤是預示下屆管治班子的人選，我看也確是如此，至於誰人堪配這一個「賢」字？咱們待3月便知。