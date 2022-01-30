政府專家顧問袁國勇日前再爆駭人言論，建議下月24日推行的疫苗通行證，可考慮擴展至公共交通工具，「惟有這樣才有機會推高疫苗接種數量」。雖然接種率與抗疫無必然關係，但這位經常到爆疫樓宇視察渠務的專家，何不乾脆建議限制未打針人士不准使用公廁或商場洗手間？正所謂「人有三急」，此招定能將接種率爆炒上去，大大滿足提高接種率的需要。

袁國勇日前到彩雲（一）邨長波樓視察時曾說，「他們吐的口水或糞便或小便全部都是暖的，空氣就會向上升」，如此看來，大小二便有一定的傳播風險，既然建議搭港鐵、巴士，「有政府人員查你，發現你沒有疫苗通行證，是可以罰你」，大小二便排毒行為，若不施以同一套做法便很自相矛盾了，政府人員應該對正在大小二便人士截查疫苗通行證，為了推高疫苗接種數量，不得不無所不用其極的了。

正如本欄昨日以望月樓群組、空姐染疫兄長個案，指出已打針的染疫者在社區傳播能力完勝未針者，又細數了上周數百位本地染疫人士，發現已打針的比未打針者還要多。有人或會以本港接種率已逾七成，未針者人口不如已針者多，仍然在染疫數字上緊隨已針者之後，因此推論不針者容易染疫，這是僅能看到硬幣之一面之見。

就算假定所有針後異常事故，包括死亡、心肌炎、面癱等，全數與接種無關，但不少人針後發燒、疲倦、頭痛、肌肉痛、針口痛乃是事實，反觀未打針的染疫者有幾多正在重症與等死呢？將來出現有效疫苗另作別論，但目前為止，捱針背後何苦來哉？高風險應有高回報，若有人即使不賭上性命，但也頭暈身㷫，為的只是與不針者相差無幾的結果，「不賭是贏錢」真乃智者之言。