香港保護兒童會轄下「童樂居」多名職員涉嫌虐待幼兒，有20名職員被捕，35名兒童需要入院治療。事件至今超過一個月，儘管保護兒童會執行委員會已收到獨立檢討委員會的首階段報告，並於日前向公眾交代，但機構自己調查事件，成效令人懷疑，而勞福局局長或社署署長至今仍未作出詳細交代，亦未有成立獨立調查委員會跟進。

是次慘劇並非單一事件，機構內形成粗暴的「虐兒」文化，反映本港於保護兒童機構的監督及管理制度存在明顯的問題，而政府相關部門未有盡職盡責。雖然過去較少動用特權法這「尚方寶劍」，但是次事件事態非常嚴重，筆者認為立法會應立即介入調查事件，所以前日去信內會主席，要求援引《立法會（權力及特權）條例》（第382章）成立一個專責委員會，調查童樂居事件。

該委員會將循香港保護兒童會在事件中的角色及責任；香港保護兒童會轄下幼兒中心的營運和管理方式；聘用人員的準則、培訓和監督機制；政府對上述機構的撥款審批程序、監管機制，其他相關事宜等方面作出調查。筆者預料內會將於2月11日會議中討論上述議題，如取得議員同意，將於3月16日由內會主席代為在立法會大會提出。

今次虐兒事件凸顯當局並沒有完善幼兒照顧政策。從前社會主要為小童提供溫飽、住宿等物質上支援，但時移世易，幼兒工作員等亦需支援小童情緒、特殊需要。筆者要求政府全面檢討現行照顧兒童服務模式；增撥資源，引入其他照顧服務單位；檢視及優化現行託兒服務機構人手編制；並加強幼兒工作人員培訓，才能真正針對痛點，解決問題。