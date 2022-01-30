當售賣倉鼠寵物店和愛好飼養倉鼠群組爆發疫情後，漁農自然護理署採取斷然措施，勒令全港有關寵物店加強檢疫衞生，對出現疫情同批次的倉鼠，無論存倉或已售出的都需要全面回收，實行人道毀滅，第一時間斬斷倉鼠傳人及接觸者相互交叉感染的傳播鏈，確保公共安全衞生。是項緊急衞生防疫措施完全正確，理應大力支持，可是政策局局長和漁護署署長，不知為甚麼卻患了軟骨病，面對大是大非的問題，也不敢理直氣壯駁斥錯誤言論，公開教育公眾。

首先，是陳肇始局長在立法會上回答田北辰議員質詢何不依法取締，扭扭擰擰、吞吞吐吐說甚麼市民自會明白自己的責任；繼而漁護署署長梁肇輝竟像「難為了家嫂」般說，對回收的倉鼠會作「人道處理」，連人道毀滅也不敢直說，真是豈有此理！怕甚麼？筆者認識梁署長幾十年，雖沒甚麼交往，但從未見過一署之長這樣「鵪鶉」。疫情當前，及時撲滅病毒，必須以保護人民的生命健康安全為第一位。對於染疫和可能染疫的寵物倉鼠，除了徹底回收和執行人道毀滅之外，是沒有其他的選項。官員運用公權力替天行道，毋須砌詞掩飾，說甚麼「人道處理」，令公眾產生不必要的幻想，更不利實現全面和徹底回收的目標，因為有人可以託詞自行代替政府部門「人道處理」。他們的軟弱表現，說明現屆政府由總司令到政策的制訂和執行官僚中了綏靖主義的毒太深，反黑暴和抗疫都不得力。

愛心爆棚的倉鼠發燒友，竟組成護鼠聯盟及煽動搶鼠行動，自以為正義正確。其實正正反映過去的衞生健康教育徹底失敗，令青少年和學生的衞生健康意識，倒退到第三世界。那些境內外黑暴搞手，以為執到好籌，也急不及待跳出來挑撥抽水。