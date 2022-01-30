《港區國安法》在一眾高官口中，係令香港由亂及治，立竿見影令香港走出「黑暴陰霾」，標誌着「全面回復安全常態」；之不過，一場新冠肺炎變種病毒來襲，庸官「牛棚困貓」式外防輸入，結果搞到香港雞毛鴨血！為「觀大局、察大勢；尋規律，明時局」更添困難。

各位，疫情下，各區繼續錄得源頭不明本地個案，張竹君醫生表示，近日出現多宗退休人士中招嘅情況，因其本身冇上班，可見社區有頗多隱形傳播鏈，而本港多所學校、葵涌邨、黃大仙等繼續爆疫；政府顧問醫生許樹昌甚且推算社區至少有90條傳播鏈！阿哥，呢下唔單止令老朽個心離一離，直頭連斑白長鬚都震落一地！二話不說，立刻打電話取消年初二同孫仔去酒店食嘅中午自助餐，改訂個家鄉風味盆菜在家開年算囉！呢個年紀，唔好話得咗重症，即使有乜小手術入醫院，都真係叫天不應叫地不靈！

通關無望，日日圍封強檢，夜禁堂食，新年冇煙花、花市等，專家叫大家少啲拜年，政府呼籲大家唔好群聚，香港儼如死城，仲過乜年吖？百業蕭條，基層市民叫苦！明天大除夕，老朽諗起「童樂居」嘅虐兒案，竟然浮想起安徒生嘅童話：除夕夜，淒風冷雨，幽暗街角，一個賣火柴嘅小女孩，火柴冇人買兼凍到震，於是燃起一根根火柴，在火柴光中，佢見到插着刀叉嘅火雞，睇見彩色嘅聖誕樹，最後佢見到慈祥祖母，而第二日，歡樂過新年嘅人發現街頭有冷斃了嘅一個小女孩！

各位，今年適值回歸25周年，誰知疫情爆到九彩「贈興」！講真，利是縮水算得乜吖！港人面對呢個冇靈魂政府，心情灰爆，老朽虎年許願，只望在鄉野陋居：睡起有茶餓有飯，一炷清香自得閒！