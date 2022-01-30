保安局局長鄧炳強日前預告，政府將於今年修訂早已過時的《官方機密條例》，以更好地防範間諜和竊取國家機密罪行。政府主動維護國家安全值得肯定，但法律只是最後防線，反間諜不過是防竊密的其中一環，何況企業和大專院校同樣可成為竊密的受害者。特區政府仍須參透國家領導人提出的「總體國家安全觀」，從軍事、政治、經濟等多個範疇堵截國安漏洞，尤其是以身作則停用有重大資訊安全風險的外國設備。

我們應該還記得，美國中央情報局前僱員斯諾登曾公開大量美國政府機密文件，踢爆「美國國家安全局」以「稜鏡計劃」竊取各國政府及企業機密、監聽國家領導人的通訊。而包括香港特區在內的中國更是主要竊密目標之一。就連思科、蘋果、微軟、雅虎、Google、Facebook等美國著名企業，亦被指控主動或受脅迫地勾結美國政府，淪為竊密幫兇。

但香港的政府部門和重要基礎設施，至今仍高度依賴這些有竊密「案底」的美國企業。例如香港政府總部及立法會大樓的無線路由器就是由上述的「思科」提供，每日有大量網絡通訊經由「思科」路由器傳輸。而政府官員日常使用的視像會議軟件Zoom同樣由美國開發，部分官員亦可能使用美國品牌的手機，將自己暴露於資訊安全風險中。美國情報機關入侵政府電腦、竊聽官員通訊甚至「列席」線上會議，並且實時掌握政府及政商界動向，簡直是易如反掌。

以監察香港空域飛機起降和飛行的「雷神AT3」空管系統為例，也是由美國企業「雷神」研發。姑勿論該系統曾因多次故障而飽受詬病，「雷神公司」是美國最大的軍火商之一，更在前年因多次向台灣出售軍用雷達和導彈而被中國制裁。事實上，客機起降和航迹可解讀出大量軍事情報外，「雷神AT3」更可讓美國實時掌握着華南地區的解放軍飛機動態。在內地也勢必停用「雷神」空管系統的情況下，香港仍堅持使用其產品和服務，實在是令筆者費解。

當今世界用以明刀明槍的戰爭已不多見，反而「無聲的較量」卻此起彼伏。隨着美國對中國的敵意日益上升、打壓和滲透力度不斷加強，我們國家包括香港在內的安全正遭受空前巨大的壓力。內地政府部門出於國安考量，早已開始研發國產技術以逐步替代政府機關及互聯網、電力、航空等關乎國防和國計民生的外國設備，以免美國等對華不懷好意的國家，繼續透過相關設備竊取中國機密。

作為美國情報部門「重點關照對象」，港府除了防範間諜人員滲透，也應從多方面渠道入手，堅決堵截資訊安全漏洞。政府今後的設備和服務招標須將國家安全納入重要的考量因素。除了政府機密，大專院校、企業和社會團體的機密同樣需要被保護。因此，社會各界應盡快停用美國的資訊科技產品，保護資訊安全之餘，更有助於維護國家安全。