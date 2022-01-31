正論：枉做一年辛勤牛　歲晚依然人人愁

今日是大除夕年廿九，牛年即將過去，昨日之日不可留，亂我心者今日之日多煩憂。去年是辛丑牛年，勤勞的中國人經過一年工作，按傳統應該小休，興高采烈辦年貨，希望送舊迎新，可是這種歲晚熱鬧市況不再復見，全港市民面對兇險疫情，承受各種禁令，怎會不面帶愁容，還有興致去慶祝過年嗎？

仙人指路，政府不聽。東方傳媒機構去年初在黃大仙祠為港求籤問卜，仙師賜予下下籤「孔子聞衛樂」，示警政府應換人求變，若繼續倒行逆施，社會紛擾不止，可惜特區管治班子剛愎自用，連民意也視作耳邊風，對警世籤文毫無反應，一堆堆廢官仍然高薪厚祿，尸位素餐，就算爆出大醜聞錯失也紋風不動，律政司司長不為反修例暴潮問責，運房局局長陳帆對沙中綫事故置身事外，不得不提抗疫重臣，食衞局局長陳肇始，抗疫兩年多，依然原地踏步，還有面目對江東父老嗎？

高官都欠了對市民一個道歉，多少人在疫境中打拚，迎難而上，在經過暴潮蹂躪後，重新建設香港，更期望戰勝疫境。記得去年初望穿秋水，好不容易，等到疫苗開打，以為守得雲開見月明，而疫情反反覆覆，來到秋冬更加多日沒有源頭不明個案，本地達到清零，各界殷切期盼年底可以通關救市，與家人共敍天倫，可惜事與願違，政府連串抗疫失誤，包括拖延熔斷高危地區航班，以及執迷不悟，硬要豁免機組人員檢疫隔離，屢錯屢犯，終於付出沉重代價，第五波爆發，通關臨門一腳失諸交臂，遙遙無期。

全體市民一年來的努力，因為幾個自私的國泰機員而付諸東流，政府偏幫國泰，是不折不扣的幫兇，實在難辭其咎，卻沒有廢官因為抗疫而落台。日前東方傳媒機構再赴黃大仙祠，為香港虎年運程求得中平籤「蕭何月下追韓信」，寓意政府求才若渴，任用賢能，換走瘀血，才會成就功業。不聽東方言，吃虧在眼前，政府如果繼續包庇護短，恐怕是死路一條。

按官員近日表現，完全沒有求變的決心，繼續以谷針為本，放風要九成接種率為目標，才可以考量逐步放寬諸多禁令，但卻惹來各方質疑，打了疫苗仍有可能感染新冠，Omicron傳播力強，歐美多國接種率都比香港高，卻敵不過新冠變種，確診屢創新高，打針的成效實在難以過分樂觀，與復市綑綁更加缺乏理據。

政府有時拖拖拉拉，有時卻愈急愈亂，作出不少倉卒決定，像寵物店之前因為倉鼠恐播毒，被勒令停業，卻閃電地在昨日批准可重新營業，似乎低估了動物播毒的風險。政府對其他表列處所解禁卻一拖再拖，據知禁晚市堂食等措施，令到飲食業錯過新春假期，損失相信以百億計，預料農曆新年後會爆發結業潮。

寵物店重開，倉鼠籠空蕩蕩，與市面一片死寂，同樣令人神傷。大除夕如死城，是誰偷走了香港人的歡樂？表面上是新冠病毒作祟，實際上官場病毒害人不淺，來年是虎年，別要上演一幕「苛政猛於虎」！