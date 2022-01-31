功夫茶：過渡房屋淪喜訊　無能港府抵被潤

虎年即將來臨，港人終於聽番啲「好消息」，就係再有過渡性房屋項目落成，正式接受申請；唔知成班官員會唔會趁團年賀一賀，心諗︰「咁咪建成一個項目囉，距離安居樂業又近咗一大步㗎喇！」只不過市民一啲都唔興奮，團體同議員甚至認為純粹「有好過冇」，如此敢言直說，簡直係要潤一潤廢官們已經乾涸嘅腦袋。

聖公會福利協會總幹事李正儀尋日透露，今次新落成嘅元朗東頭「同心村」項目，經已開始接受申請啦！雖然最快可於今年6月入伙，只不過整個項目只係得1,800伙，對比現時超過廿萬宗嘅公屋申請，係真真正正嘅「蚊髀同牛髀」。雖然從現有資訊嚟睇，「同心村」嘅租金比起劏房更便宜，而且配套設施齊全，但係「同心村」嘅位置相對偏遠，遠離市區，租金慳慳埋埋，隨時全部用番喺交通費之類嘅開支之上；更何況對於喺市區工作嘅打工仔嚟講，由元朗出一轉九龍、港島，時間隨時同飛一轉台灣差不多，吸引力自然大減！

過渡性房屋顧名思義，就係用嚟過渡，畀輪候緊公屋嘅弱勢社群「住住先」，唔使捱貴租、逼劏房。以「住住先」作為前提，過渡性房屋嘅地理位置的確唔使咁優越。假如話住一兩年就可以上公屋，相信好多市民都唔介意將就一下，之但係實情又係咪咁呢？

港府當初推出呢項計劃時，又話可以運用閒置土地，以組合屋方式興建，畀人嘅感覺就係一個字，「快」；喺嗰陣時，劏房戶真係聽到都興奮㗎。之不過無論想法幾美好，眼高手低、做唔到都係多餘！現屆政府任期之初開始推動嘅計劃，實牙實齒訂立嘅目標，到任期就完都仲未達成，等咁耐，興奮都變冷感啦！喂，大哥！過渡性房屋係用嚟畀輪候公屋嘅人唔使等得咁辛苦，點估到過渡性房屋都係要等咁多年，咁意義又何在呢？

解決公屋輪候時間過長嘅最根本方法，就係增加公屋供應。不過就連過渡性房屋都搞咁耐，市民又點指望港府可以加快興建公屋呢？雖然話過渡性房屋係「住住先」，但市民等吓一年，住吓又一年，真係隨時住過世都未等到公屋㗎喎！既然花咁大心力、動用咁多社會資源，過渡性房屋搞咁耐都係杯水車薪，咁港府係咪應該將注意力集中番喺公屋度先呢？難怪社會團體同議員都不約而同地認為，政府應該以增加公屋供應為首要目標。

查實依家香港嘅社會問題又點止房屋，貧富懸殊、老無所依等等，每一項都相當迫切。然而本屆政府面對民眾嘅訴求，最慣用嘅伎倆就係轉移視線，搞一堆天花龍鳳、不切實際嘅措施出嚟，諸如甚麼年金等，分散市民對於核心問題嘅注意力。不過點都好，有新嘅過渡性房屋落成，勉勉強強都算係好事，香港人注定係要苦中作樂㗎啦！