世界視線：佐渡金山申世遺　日韓和解添變數

農曆新年前夕，日本與南韓的緊張關係再次升溫。繼日本駐南韓大使相星孝一拒收南韓總統文在寅贈送、印有兩國主權爭議的竹島圖案禮盒後，日本首相岸田文雄近日在南韓歷史傷口上灑鹽，宣布把象徵奴役殖民地朝鮮半島勞工的佐渡金山，申請列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產名錄。事件勢令晦暗不明的日韓關係增添變數，和解之路荊棘滿途。

位於日本新潟縣佐渡島的佐渡金山，江戶時代起以出產黃金聞名。二戰時日軍為了確保物資供應，曾強徵1,200名朝鮮勞工到島上礦山勞動，開採金和銅。不過，日本文化審議會的申遺文件聚焦江戶時代產金史，對強迫勞動隻字不提。消息一出勾起當年強迫勞動受害者慘痛回憶，斥責日本歪曲及隱瞞歷史。

在韓方反對下，日本一度考慮延遲申遺決定。但前首相安倍晉三等自民黨保守派，指事件關乎國家名譽，要求政府盡快決定，最終岸田內閣向壓力屈服。日本於2015年阻止中國為《南京大屠殺》檔案申遺失敗後，在UNESCO引入新審查制度，只要有國家提出反對，便中斷審查直至爭議得出結論。日本當年的舉動可謂「捉蟲」，南韓提出反對後UNESCO可能要求日韓展開磋商，並擱置審查。一旦否決後日本再次申請，成功機會亦不大。

文在寅秉着燭光革命上台後，慰安婦賠償、日本製鐵（前稱新日鐵住金）變賣資產賠償強迫勞動受害人等爭議，如漩渦般愈捲愈大，不斷衝擊日韓關係。兩國更為歷史爭議而爆貿易戰，令《軍事情報保護協定》名存實亡。及至去年，日本決定把福島核污水排出太平洋，進一步刺激南韓的反日情緒。日本現時又一意孤行把佐渡金山申遺，增加兩國不信任感，和解破冰難上加難。

隨着南韓將於3月9日舉行大選，日本於敏感時刻提出佐渡金山申遺，無疑加劇兩國關係惡化。最新民調顯示，南韓民眾把處理對日關係，列為下屆政府最後要做外交事務。南韓及日本均是美國在東北亞最重要的盟友，但歷史爭議令日韓形同陌路，令鐵三角出現缺口，對美國的印太戰略布局產生影響。