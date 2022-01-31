美國勢弱，可見諸於外交戰線節節敗退。借烏克蘭危機，本可鞏固在歐洲的控制，重振北約的約束力和在國際上的戰略作用。可惜對手普京及俄羅斯政府已看透美國的虛弱。

一是從根本上要求與美及北約談判戰略安全的全面安排，不拘泥於烏克蘭的爭執。二是用外交與對話來替代軍事解決，打破美國用烏克蘭的局部戰役來推動全局戰術的企圖，也一下子把俄羅斯置於道德高地，突出美國的無道無理，窮兵黷武。在國際上，特別是在歐洲，打擊美國的形象。三是外交攻勢背後是武力。既不畏核戰，也準備在烏克蘭與美國及其附庸開戰。陳兵十萬於烏俄邊境，並部署各種可攜核彈的導彈、戰機，不怕美國借談判失敗的突擊。

面對俄羅斯的緊密部署，拜登及美國政府除了在輿論製造假象，把侵略的可能性推給俄羅斯，並製造緊張局勢來脅迫歐盟。也或希望俄羅斯先去動正武（用烏克蘭軍隊進攻來引誘俄羅斯反擊）而成美國藉口，啟動烏克蘭的代理人（包括美國等僱傭兵）戰爭，重複敍利亞內戰式的動亂，一舉三得。打擊俄羅斯，打擊歐盟，打擊歐元等貨幣來支撐陷於困境的美元。

可惜俄羅斯不為所動，反而歐洲各國，以至烏克蘭看穿美國的陰險目的而倒戈反抗。德國反對派兵和輸送武器給烏克蘭，保加利亞、匈牙利反對北約增置導彈武器。克羅地亞不出兵、芬蘭不參與美國反俄陣線。這還是開始，戰事逼近的話，歐洲會有更多國家抗拒。烏克蘭內部也怕戰禍，抗拒右翼新納粹主義分子的好戰，總統宣布形勢並不惡劣。最後北約公開宣稱俄羅斯無侵略烏克蘭迹象，不會出兵抗俄。在美國以外，是全面打退堂鼓。拜登只能宣稱調派小量美軍至東歐來挽回面子。德法俄烏的四方會議便成主流，烏東走向聯邦式的自治，美國被迫上聯合國安理會解說。若美國再無法破壞，烏克蘭的局勢便由危轉穩。美國在國際政壇上，又大大地再重跌一跤。

從中東、歐洲、中國，拜登是節節敗退。美國中期選舉當會被共和黨偷襲。2024年下一屆總統選舉，可能便提早開始競爭，拜登比跛腳鴨更糟糕。國內通脹與治安危機更會逼得美國外交進一步撤退。紙老虎的名號實至名歸了。中國與俄羅斯進一步合作，中歐俄伊關係更可有新的發展機會。