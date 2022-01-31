有了反修例暴亂，有了港版顏色革命，有了《港區國安法》的實施，香港23條立法就要作出更高層次的多方面的綜合性考慮。

日前，保安局局長鄧炳強在立法會回答23條立法時表示，美國中央情報局去年成立了「中國任務中心」，聲稱要應對中國帶來的全球性挑戰和地緣政治威脅，故需要整合資源進行針對中國的工作。鄧炳強說，與此同時，英國秘密情報機關曾公開會在各個國家羅致間諜進行滲透，掌握有關中國的情報。鄧炳強形容，這些背後都是「國家級對手」。

鄧炳強還說，外國間諜活動與香港本土恐怖主義有必然關係，其中「滲透」和間諜就是重要手段，具體手法包括策反公務人員、收買代理人。他說，現行禁止間諜活動的法例《官方機密條例》，內容比較狹隘，無法規管林林總總的間諜行為。因此，當局要在23條立法期間，與律政司研究如何一併完善這一條例。鄧炳強說，間諜罪還可能涉及用暴力手段推翻政權，具體手法包括培植本地恐怖主義、提供資源技術、教導製造炸彈、為犯罪分子安排逃往外國等等。

上述可知，香江府衙要在23條立法中，將間諜罪的範圍擴大，將間諜活動、恐怖主義活動、暴力活動、策反活動、收買活動等聯繫起來考慮，張開天羅地網。

天下皆知，香港從來就是外國勢力滲得透透的地方。港英時代，外國間諜和港英政府間諜機關——政治部，就對香港左派機構、中資機構和大陸駐港官方機構，進行長期深入的滲透、策反、收買、竊取情報。回歸過渡期，英倫部署港英無間道、代理人坐「直通車」進入香港特區政府及多個重要領域。

這些部署和工作，回歸後仍緊鑼密鼓進行，不但收集情報，更重要的是完成顛覆「一國兩制」的任務。他們所圖甚大甚遠，不僅對香港，還要針對內地，針對中國的國家安全。