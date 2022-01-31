在新冠疫情陰影之下，去年香港經濟反而錄得6.4%增長，扭轉過去兩年的跌勢，港府指主要受惠於出口表現強勁和私人消費改善。可惜普羅市民絲毫感受不到經濟復甦的暖意，反而見不到疫情曙光而感到陣陣寒意。實際上，去年經濟能夠反彈，一是因為連續收縮兩年後基數較低，二是因為港府派發消費券的刺激，隨着這些效應漸漸消退，經濟復甦無以為繼，接下來還要面對內憂外患，恐陷入另一個經濟寒冬。

作為細小而開放的經濟體，香港最容易受外圍影響，而目前外圍正是山雨欲來風滿樓。美國即將收水加息，隨時戳破資產泡沫，引發全球經濟危機，其破壞力可能不亞於2008年的環球金融海嘯。加上中國內地正處於調控期，經濟面臨下行壓力，出口未必可以維持大幅增長，香港受到重重夾擊，不可能獨善其身。最近股市跌跌不休，就是一個明顯警號，有人預測3至4月是「經濟最崩潰時期」，是耶？非耶？很快就有答案，大家最好未雨綢繆，自求多福。

香港本來寄望與內地恢復通關，增加人流物流以刺激經濟，沒想到臨門脫腳，被第5波疫情殺得措手不及，通關固然遙遙無期，疫情更不知何時才能受控。有專家預測這波疫情可能持續兩三個月，有專家更揚言可能有一兩萬名長者染疫死亡，實在嚇人。歐美國家「與病毒共存」，換來死亡枕藉，難道香港也逃不過厄運？

日前有調查顯示，近七成受訪者認為本港應堅持「動態清零」，亦有六成多受訪者支持請求中央協助實施全民檢測，只有不足24%受訪者認為應放寬限制「與病毒共存」。顯而易見，主流民意贊成繼續採取嚴謹防疫措施，而不能像歐美那樣自暴自棄，畢竟香港承受不起大量人口染疫和死亡。港府撲殺2,000隻倉鼠尚且備受指摘，何況是大量人口染疫死亡，誰也承擔不起這個責任。

為政，通下情為急。主流民意要求推行全民檢測，以徹底堵截病毒蔓延，港府到底有何反應？還在考慮甚麼？不管怎麼說，盡快與內地恢復通關，才是香港經濟唯一出路，而要恢復通關，必須盡快控制疫情。既然港府無能為力，就只能請求中央援手，這不是面子的問題，而是道德責任的問題。各行各業掙扎求存，基層市民嗷嗷待哺，留給港府的時間已經不多，不要再猶豫了。