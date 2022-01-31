港府將「疫苗氣泡」更名為「疫苗通行證」，2月24日實施。顧名思義，沒有打針者路路不通行，除不能進食肆及表列處所，當局更研究擴大至進入商場、乘搭交通工具都必須打針。香港人，虎年唔止要睇路，直情連搵條路行吓都難！

儘管當局擺出仁至義盡狀，聲稱有醫生發出的豁免證明便不受「疫苗通行證」限制，但誰都知道，會有這種肯發出證明的醫生才怪。早前死因庭才審理一宗死亡個案，患有心臟病的女死者接種第二針疫苗兩日後死亡，此前也是得到醫生指示其適合才接種。終於婦人之死被裁定死因存疑，但有關醫生毫無責任，就像港府一貫谷針，打針死了亦一律與疫苗無關一樣。既然打針死人免責，反而發出豁免證明後若不打針者不幸染疫，醫生隨時惹禍上身，當知所謂豁免證明根本不可能存在。

別看港府谷針無所不用其極，非常盡責似的，其實恰恰相反，港府只為卸責才瘋狂谷針。眾所周知，要完全跟從內地「動態清零」抗疫模式是一件難事，動用大量人力物力之餘，港人又不如內地人聽話，以港官之無能，根本是疲於奔命。推行「疫苗通行證」則簡單得多，只要有打錯、無放過便可，而且谷針有數字為證，接種率愈高愈代表政府「做到嘢」，哪管打了三針依然中招大有人在，一樣可以作為抗疫政績大吹特吹。

「疫苗通行證」是抗疫失敗的西方國家才好此道，偏偏港府好學唔學，練精學懶，名為採取動態清零，實為抗疫躺平。中國去年經濟增長達8.1%傲視全球，事實早已清楚指出，只有成功抗疫、盡力清零，才是令市民生活復常、經濟復甦的唯一法門。奈何港府崇洋媚外，打從心底裏鄙視內地一套，香港疫情未有見頂之日，不足為奇矣！