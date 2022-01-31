早前，民主黨訪問了約600個市民，聲稱有65%的受訪者在新冠疫情下，願意「與病毒共存」，也就是說，大部分人反對中央及特區政府採取的「病毒清零」政策。筆者不是民調專家，但也規劃和參與過多次民意研究工作，以我的經驗，要在香港這類國際大都會作取樣調查，訪問對象最少要有800人，理想者則1,000人以上，所得的結果才較可信。民主黨只選600人作訪問，未免有點兒戲。

今日在香港作政策民調，還有一個大問題往往會影響結果。自從2019年反修例風波之後，一眾「黃絲」對京港政府抱有怨氣，因此，但凡是兩地政府贊成的事，他們就會反對，那怕心裏不是這般想，口裏也要這般說。你輕率去做民調，結果就容易中伏。

去年的年中，不止一個機構訪問市民，會否注射新冠疫苗，調查的結果都是相近，約四成市民說不考慮打，兩成多的人答一半一半，只有約三成人答會打。如今事隔約半年，卻已有近八成市民注射了疫苗。然則，當日那四成誓死不打的受訪者，為甚麼又紛紛投降？

這四成人逐漸改變主意，固然是因為全球疫情漸趨嚴重，不打疫苗者恐怕快要成為「孤兒」，但更重要的原因，是不少受訪者在作答時，都傾向於站在反政府的一方，管治班子想「谷針」，我就偏說不會打，即使心裏想打，也不會如是說。

譬如中國內地和香港特區的抗疫成績，明明是位於全球前列，但你走到街頭訪問黃絲，他們定當會指兩地政府的防疫工作，有這個那個不是，應該給予「肥佬」的成績。據說，此地有六成人是黃絲，既是如此，你就明白為何今日做民調，結果往往不可信了。