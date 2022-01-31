香港浸會大學學生會編輯委員會第54屆內閣「楚鳴」日前宣布全體成員即日總辭，報稱的原因是校方多次干預校報報道內容，包括要求刪減部分內容，停用「武漢肺炎」一詞。這班所謂的大學生，為「大學生小學雞化」又添一筆例證。

關於這班浸大小學雞有「新冠肺炎」不用，偏要用「武漢肺炎」來代替世衞前年早已正式定名的Covid-19，此等做法是對是錯？根本毋須爭辯，只需問這班小學雞，當浸會早已定名為「浸會大學」多時了，若社會上仍有若干冥頑不靈之徒，硬要說：「你們這班浸會書院學生！」這班人會是欣然接受，還是必也正名？

如果是後者，那便勿再以「武漢肺炎」來玩口水了，大學生！如果是前者，那麼別等了，趕快發起全體學生聯署要求將學校名稱撥亂反正，立即搣柴變回書院，甚至小學，反正這些所謂大學生的世界觀、人生觀、價值觀，仍然停留於書院仔、小學雞的程度，慶生慶到粉塵爆，又曾有所謂學生會會長佔領語文中心，無理辱罵教師，這才是一群大學生口中真真正正的「學生會已死，香港已死」。

浸大編委成員對被稱為大學生全然不覺得有問題，從來沒有對被叫錯名有站出來反抗，行為無異於向當日揠苗助長的當局獻媚，對當日作出所謂予以升格的權貴下跪，對回歸後執意擴大大學學額，多製造有量無質大學生的政權示忠，這已足夠令說得出「內省不疚，問心無愧」的所謂大學生自慚形穢，如果他們還有自知之明的話。

編委會執行編輯引述浸大校方指，校報部分內容被投訴涉嫌觸犯國安法，校方獲建議向警方國安處舉報，最終校方要求文章下架，編委會的房間被收回。校方始終愛護學生，但學生為人太中山狼。