虎年新春將至，筆者期望新一年特區政府吸取經驗教訓，努力完善防控工作，讓本港疫情盡快受控，市民苦盡甘來，健康生活。過去兩年疫情反覆，凸顯香港建設基層醫療體系的重要性和緊迫性。完善的基層醫療體系，可在疫情中既可擔當第一線的屏障，加強社區防疫，提高公眾抗疫能力，減輕公營醫療系統的壓力。

可惜過去30年，香港的基層醫療工作流於表面，空談願景，例如食衞局在2010年公布了一份「香港的基層醫療發展策略文件」，又成立基層醫療統籌處，但未見有很大成效。2017年政府新班子上場，成立基層醫療健康發展督導委員會，又提出在18區設地區康健中心，但今時今日只有葵青和深水埗兩區設有，整體上是「講多過做」，進度緩慢。

香港基層醫療發展大落後，醫療體制及風氣仍是「重治療，輕預防」，服務「以醫院為中心」，並非以社區為主。筆者去年發起關注九龍西公營醫療服務大聯盟，聽取市民意見，大家最不滿的是公立醫院病床常爆滿，專科門診輪候大排長龍。基層醫療討論已十年又十年，不應該再停留在雲端的藍圖，必須在地區層面落地生根。

筆者建議，必須加快各地區康健中心的規劃招標，包括在前旺角街市用地設立油尖旺地區康健中心；同時亦要加強康健中心的角色和職能，解決疾病種類不足的問題，例如深水埗地區康健中心提供的慢性病醫療服務，只涵蓋糖尿病和高血壓，應涵蓋更多的慢性疾病，將更多醫療專業的人士納入團隊，例如牙醫、脊醫等，滿足長者的需要。

另外，政府應在社區開辦流動社區醫療車服務，包含中醫、牙科、視光或其他合適的專科門診服務，增加服務名額，以減少專科門診輪候時間。