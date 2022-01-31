為甚麼說，這次新冠肺炎的疫情，暴露本港青少年和學生的衞生安全意識，大幅倒退到第三世界呢？有青年群組煽動組織搶倉鼠行動，是一明顯的例子，但只是冰山一角。青年中接種疫苗的進度緩慢，抗疫疲勞，討厭戴口罩，愛好群聚交誼，在家庭中未能發揮影響和促進上年紀的長輩積極自主抗疫等等不理想的現象，也是同政府取消兩個市政局後，中斷廿多年對青年、對學生、對小家庭、對社區各種群組進行持續的公共衞生教育，有莫大的損害關係。兩年多抗疫中，竟出現醫護罷工、反內地支援檢測示威、搶倉鼠等非理性行動，是「冰凍三尺，非一日之寒」，特區自毀抗疫衞生長城的結果。

市政局年代的公眾衞生教育及防疫衞生安全作用，以及市政局發揚過去百年形成的好傳統、好民風、好習慣被徹底掃掉。那時的衞生署署長，一人便可有效領導抗疫，何需特首站到台前指點江山。

那時，市政局舉辦衞生大使計劃，每年透過在全港學校招募學生參加，經過比賽或甄選學生代表成為衞生大使，有很高的社會榮譽，有制服、有獎勵。市政局透過學生代表組成的衞生大使，在全港學校推動每年的公共衞生主題教育活動。

市政局公共衞生教育中心，每季舉辦主題活動和展覽，也適時舉辦各項比賽，使公共衞生的常識在社區普及，推動社區民間團體交流。當時的市政總署，有專組職員協助開展社教工作。

市政局牽頭組織區議會、街市販商組織、屋邨互助委員會等民間團體，因應季節和公共衞生情況，舉辦大掃除、大清潔等等社區衞生社教活動，增強公共衞生安全意識，豈會出現抗疫兩年多連基本的隔離、打針、檢疫、戴罩、洗手等也搞不好。