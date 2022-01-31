一年將盡夜，喺四面圍封八面強檢下，辛丑將盡，壬寅虎年即至。臨近歲晚邪門事件不絕，除咗成副棺材跌出馬路，交通意外接二連三，幾乎無日無之，有高人指香港恍如撞邪，諗落又唔到你唔信！

呢嗱！尋日凌晨二時許，一輛紫色麥拿侖超級跑車喺梳士巴利道交界準備左轉時，於燈位前失控直撞路中分隔鐵欄；跑車車頭被一支燈柱劏開嚴重損毀，右前胎甩脫飛至約20米外嘅對面行車線。同日凌晨約3時，一輛停泊於九龍塘衡州道咪錶位嘅私家車突然冒煙，火光熊熊，嚴重焚毀。

各位，疫情持續嚴峻，而奇災異象日日有，今個虎年想如虎添翼，自在逍遙，恐怕係奢望！反之，日子難啃過苦瓜乾必矣！古文稱虎做「山君」，話佢係百獸之王，有尊之為君王嘅意思。有論者指從來老百姓對君王都係畏多於敬，愛則更加談不上。古時又稱兇惡而有權勢嘅人為「虎而冠者」，此冠即使並非鑲有鑽石嘅皇冠，點都係一頂大蓋帽，總之就係架勢堂！是以老虎列入十二生肖，並非出於人們對佢嘅喜愛，而係出於對佢嘅畏懼。粵語「老虎乸」指控制欲強、性格強悍，甚至惡到令男人望而生畏嘅女人！男人若然娶咗個「老虎乸」做老婆，肯定一世抬不起頭！老朽相信老虎乸即使戴着口罩，做佢男人都會感到寒風陣陣！

閒話表過，講番香港流年不利，有堪輿學家就指明年為壬寅虎年，寅係長生地，卦象已明顯預示明年本港將會有唔少大型車禍發生，且於今年底已有先兆！老朽倒希望呢個講法如夢幻泡影，唔會係真嘅！天道無親，常與善人。港人大抵都善良聽話，被圍封7日，送個福袋，可以出去飲杯奶茶，都高興到飛起！上天點可以唔眷顧呢？