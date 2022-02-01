正論：官場地震迎虎年　還盼疫境曙光見

今日是農曆大年初一，祝各位讀者新年進步。爆竹一聲除舊「衰」，相信是不少市民迎接虎年的心願，不過現實是連續3個新春都要在疫境中度過，以為否極泰來，怎料王小二拜年，一年不如一年，在特區政府領導下，疫情不是去到尾聲，反而迎來新高峰，抗疫多時，終於有官員「人頭落地」了。

選委洪為民上月3日的生日派對，百多人出席，令人質疑與全民抗疫大相逕庭，果然爆出有人確診，出席的15名官員成為全城焦點，其中成為眾矢之的民政事務局局長徐英偉，身為抗疫官員之一，被指失職，先是到竹篙灣隔離，暫停職務，雖然向公眾道歉，但官場不斷有消息指，徐將會為「洪門宴」事件「祭旗」，果然在其他官員陸續復工，徐依然未歸位，昨日宣布已辭職離任，同日「洪門宴」調查結果出爐，港府指包括徐在內3名官員須受罰，已向中央作書面報告，建議免去徐英偉其職務。

徐英偉被指涉及「3宗罪」，首先作為抗疫工作「核心成員」，責任僅次於食衞局局長，理應有更高的防疫意識及敏感度，但出席宴會竟然違反法例規定，無掃「安心出行」及戴口罩，而且在宴會長時間逗留，防疫意識及敏感度嚴重不足，令人失望，更加令政府尷尬，影響市民觀感。政府高層表示，徐英偉作出書面請辭，認為是體現了問責制的精神。

好一句「體現了問責制精神」，說徐英偉令人失望，令政府尷尬，在回歸接近25年來，徐豈是第一個失職的官員？但之前高層視若無睹，包庇下屬，眾多廢官能保持官位直至任期屆滿，鮮有中途落台。看特首說得多麼鏗鏘有力，好像是把握絕無僅有機會，來顯示自己大公無私，相信大家都衷心希望，這不會是最後一次，最後一個。市民都想問，何時會輪到鄭若驊、陳帆，還有抗疫一團糟的陳肇始！

無論是官員或私人機構，都應該要為自己所作所為負責，徐英偉頂多是擦邊球的幫兇，國泰航空機組人員才是第5波始作俑者，因為豁免檢疫，幾個人自私自利違規，更有「客機去，貨機返」走法律隙縫，全城受到拖累，政府出錢出力支持國泰航空這個無底深潭，已經犯了眾怒，若果不當機立斷割切偏愛，恐怕會被捲入更大的漩渦風暴，粉身碎骨。公事公辦，停止支援國泰航空，追究任何違規，對於港龍航空交出的航線，應該分配給有志於本港航空事業的新公司。

市民對特區事務實在有太多不滿，這幾年都沒有好日子過，想食啖安樂茶飯，都變成奢望。黃台之瓜，何堪再摘，香港還可以再經歷更大的挫折嗎？新一年政府若想挽回民望，必須改變作風，察納民意，從善如流，首要任務是緩和疫情，盡快通關。虎盡希望甘來，曙光現東方，本報為民請命，新一年繼續監察政府，誓把特區重回正軌。