世界視線：海洋競爭今非昔　中美差距漸拉近

2022年伊始，美國為加強對中國施壓，在西太平洋海域集結兩個航母打擊群、兩個兩棲攻擊群及至少一艘核潛艇。事件象徵中美的海洋競爭將愈演愈烈，兩國關係面臨百年巨變。踏入新世紀，新技術發展抵銷海權霸主美國部分優勢，改變傳統海洋博弈格局，令作為陸權國家的中國掌握部分主動。

傳統上，海權國家可隨時採取行動，並以海上機動能力運送資源及人力到選擇地點，陸權國家只能被動應對。必要時，海權國家可透過戰略封鎖，阻止陸權國家獲得資源及援助。不過，最近數十年關鍵技術發展，導致傳統海權國家的優勢有所削弱。陸基反艦導彈、高超音速導彈的出現，成為突破海上封鎖的利器。美國智庫估計，在「航母殺手」的中國東風系列導彈面前，美軍航母很難安全進入中國海岸1,500公里內，即所有第一島鏈，甚至部分第二島鏈。

星羅棋布的海外基地，是美國海上霸權其中一個重要組成部分。第一島鏈美軍基地過往可發揮封鎖及遏制東亞大陸國家的作用，但現在暴露在中國遠程陸基武器的威脅下。因此，美國把軍事部署重心撤往第二島鏈的關島，以及第三島鏈的澳洲。此外，美國退出《中程導彈條約》其實是彌補在印太地區的弱點，與中國展開中程導彈競爭。陸基導彈本來是陸權國家反制海權國家的強勢武器，但美國現時才急起直追，反映戰略陷入被動，以己之短擊彼之長。

中美海洋博弈格局除了受軍事技術影響，貿易因素亦不容忽視。中國對東南亞的投資額及貿易量遠超美國，美國為拉攏東南亞國家，需拋出更豐厚條件才能吸引對方，勢加重財政負擔。建設海上軍事力量耗資巨大，若不能轉化為經濟利益形成正循環，將無以為繼。受經費所限，美國近年造艦速度緩慢，更要封存退役部分艦隻，節省人手及資源。

新時代的海洋競爭面臨巨變，新舊因素交織融合令傳統優勢及劣勢不再明顯，中美海洋博弈將是一場綜合競爭，而非個別領域角力。美國的軍費開支佔國民生產總值3.5%，是和平時期極限，左支右絀下維持海洋霸主地位，顯得力不從心。