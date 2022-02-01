產評：虎躍新程走千里　撥雲覓日越萬山

壬寅虎年伊始，時值新冠變種病毒肆虐，香港各區強檢之聲不絕，春節氣氛打折，整體經濟以至港股都處於較低的起點。展望虎年，無論是內部經濟抑或外部地緣政治，甚或金融市場都充滿變數，復甦恍如一條千里長路，香港要有越過萬重山，尋求突破的勇氣與毅力，冀虎年能否極泰來，萬象更新！

牛年港股可謂荊棘滿途，恒指先甜後苦，收爐埋單計累跌逾兩成，真係牛咁辛苦努力都係徒然，事關疫情反覆不退，防疫打擊營商消費，再加上中美博弈港處夾心，凡事皆受地緣政治掣肘，移民潮下資金及人才捨港而去。對香港而言，牛年絕對是困難重重又徒勞無功。

然而，更差的日子總會過去，如今牛奔虎躍，期望虎進金來！雖然香港新一波疫情仍在反覆，但其實全球不少地方因應變種病毒特性，以「風土病」處理這波疫情。如今就看季內世界衞生組織着手檢討防疫，一旦定性為「風土病」，不用再堅持「清零」防疫，經濟始有望迎來真正的重啟；否則始終停留在封關狀態，外資港資他去，不「乾塘」才怪！

觀乎過去元月受變種病毒疫情影響，目前中港兩地股市的估值處於較低的起點，是不爭的事實，首季經濟下行壓力尚未見頂，尤其是內地製造業的放緩情況比預期還要差，上月中國人民銀行頻出招鬆銀根托市，事必有因。

內地需求疲弱，香港的復甦之路就更漫長。惟宜注意，內地經濟受壓，與香港一樣，主要是受「清零」政策限制。當這一限制解除，反彈的力度不容小覷。如是者，首季政策要點，乃善用儲備助居民和企業應對非常時期，始終要確保不被疫情淹沒，才有條件迎來全球防疫拐點。同時，兩地宜及早着手籌備通關事宜，務求讓通關之舉一出，能徹底撥開愁霧，提振市道人心，為市場製造先低後高的樂觀開局。畢竟，要讓經濟重納升軌，重建「信心」始能事半功倍。

適逢虎年香港政局待變，能否迎來新局面，更好地推動內部政策，更有效地聯繫內地，當好國際金融中心角色，至關重要。經此一「疫」，香港非但面對經濟增長放緩，龐大的防疫開支和補貼，更令庫房元氣受損，可非常時期開庫紓民困理所當然，當市道逆轉回升，長遠就得因應新經濟發展着手檢討稅種，開拓新稅基，以強化財政。

虎年迎來的是疫後經濟復甦的重要戰役，在全球貨幣政策正常化，市場流動性趨緊之下，各地必然會施展渾身解數搶錢搶人才，香港得思考如何打好這一重要戰役，邁步新里程！