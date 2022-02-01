功夫茶：大學教師狂流失　人才培育得個吉

今日係大年初一，功夫茶先同看官們拜個年，祝大家新年快樂、身體健康，虎年可以虎虎生威、龍精虎猛，總之就年年行大運啦！不過講到行運呢，香港依家唔知係咪撞咗咩邪，衰事停不了，各行各業幾近癱瘓，就連理論上最唔受經濟影響嘅教育界，都要面對人才持續流失嘅困境！呢，大學教育資助委員會最近公布嘅統計數據就顯示，8間資助大學嘅教職員離職率持續偏高，有啲按年升幅更超過90%，都咪話唔得人驚！

芸芸學子寒窗苦讀十數載，都係為咗可以考入大學，他朝一日可以出人頭地、名成利就，以便報答父母、回饋社會、報效國家！喺社會層面嚟講，教育亦都係為咗栽培人才，培育未來嘅棟樑支柱，香港先可以持續發展。所謂「十年樹木，百年樹人」，栽培人才絕非易事，為人師表絕對係任重而道遠；既然投身教育工作，一眾教師自然明白呢個道理，若非萬不得已，又豈會輕言放棄呢！咁有咩因素驅使教師離職呢？

對此，離職率冠絕「八大」嘅嶺南大學，就聲稱係正常人才流動，包括退休、約滿離任或者轉任大學職位等等，又強調會招聘合適人才替補空缺，唔會影響教學活動；其他大學嘅解釋雖然不盡相同，但也相差無幾。不過，有學者指出部分大專界別嘅教職員係提早退休，甚至係選擇移民；學者又認為或者因為個別範疇學科涉及紅線問題，令教師如履薄冰，加上校園內近年經常發生政治爭拗，令教師感覺難以兼顧。

相較於各間大學嘅「官腔」，學者嘅睇法就顯得更加透徹！老實講，香港早幾年持續動亂不安，甚至有幾場大規模衝突正正喺校園內發生，莫講話教師學生，社會普遍都因為校園未能專注於教學之上而感到心寒。不過，社會近年嚟漸漸趨向穩定，受政治因素影響而選擇離職嘅「黃師」理應早已離職，之但係離職潮持續，更大程度上可能因為校方喺政治爭拗處理上猶豫不決，應當表明立場嘅時候就扮晒中立，未有明確方向，令教師無所適從，先會終日惶惶不安。

例如喺嗰碌「國殤之柱」一事上，大學飽受社會各界責難，校方依然一拖再拖，令在職教師同樣受到輿論非議！事實上，教師應當專注在教學任務，畢竟培育人才嘅責任同壓力經已足夠巨大，校方喺政治事件上一錘定音，才不會令教師同學生注意力分散，橫生枝節。

決心要走嘅人挽留不住，不過栽培人才絕不可停止，因而招聘、吸納新教師填補空缺，乃刻不容緩。尤其香港百業現時求才若渴，更何況學子辛苦耕耘只為考入大學，若然喺大學階段，先受外在因素影響，未能展露才華，變成「傷仲永」，校方又如何向社會、向家長交代呢？