近幾天烏克蘭的危機轉變得很快，德法俄烏的諾曼第式會議取代了俄羅斯與美國、北約的安全保障談判。美國與北約還是要與俄羅斯繼續談判，但已失去了重要性。德法俄烏的會議依循明斯克協議，實實在在，有路徑發展，不像美國、北約之與俄談判，全無誠意，也不願與俄就俄國的提議框架進行討論，因此不可能有任何積極結果，反倒是被德法俄烏的會議主宰了烏克蘭危機的解脫。

烏克蘭方面，總統澤連斯基公開地與美國不同調子，在美國軍援之際，他卻與總理討論烏克蘭的經濟和招商問題。澤氏提及從國際貨幣基金組織有20億美元融資，加拿大有1.2億美元貸款，歐盟在12億歐元外，還有更多，他正在等候來自美國與法國的資助。在戰火將燃時談經濟援助，便是表示戰爭的機會不存在或烏克蘭本身不願作戰。烏克蘭總理更召集駐基輔的外國使節、國際機構代表開會，總統與主要內閣官員出席，主題是招商。總理強調烏克蘭會堅定不移進行政府改革，目的在創造可使外商安心在烏國投資的環境。外商投資必然要在非戰環境，這亦應是烏克蘭政府一個全面表態，不願有戰爭。出席會議的有主戰的國防部長，讓他出席招商引資的會議，便是以他來保證不會有戰事，表達的訊息便十分明確。

在烏克蘭與歐盟都表態之後，美國猶豫不敢說戰或不戰，英國卻宣稱戰事一起會派兵支援，一改早前說戰爭開始便撤走駐烏軍事顧問的態度。或許是英國首相約翰遜陷國內危機中，要借外交強勢來爭取支持，避免下台，也同時顯示出英國的虛偽和不識時務，他此舉肯定會使英國與歐盟的關係更形惡化。

德國正上下團結一致去應付烏克蘭危機對歐洲的威脅，希冀避過美國設下與俄羅斯交惡的陷阱。英國不思協助，反趕在美國總統拜登之前顯露鷹派嘴臉。但明眼人都會看到約翰遜實際的政治企圖，為了挽救個人政治命運，不惜破壞歐洲與世界的和平發展。英國已不單止不是大國，更正發展為卑鄙小國，下降為美國的走狗，可亦不一定會對美國忠誠。

中國是烏克蘭最大的貿易夥伴，亦與烏國有基建投資合作的協議，在該國當前關鍵的政治轉向時刻，應該可以用中國的經濟力量支持與拉攏該國，幫助俄羅斯摧毀美國在東歐的圍堵，也助一帶一路戰略的縱深發展。