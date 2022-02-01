今年虎年，對台灣很可能是大凶之年，就算大陸不開仗，動武的壓力也一定升高，超過牛年。中國駐美大使秦剛在虎年來臨之際，已把中美會因台灣問題發生軍事衝突坦率講出，形容這是「最大的火藥桶」。

從中、美、台的關係和形勢來看，從國際形勢來看，從大陸已有充分準備來看，北京現在起任何一個時間點對台武統都是「適當時機」，也即今天打、明天打、今年打、明年打都差不多。台灣方面，買下的美國軍火就算忽然全都交貨了，可以使用了，美國和盟友們忽然一致表態不惜一切武力保衞台灣了，也不會對大陸的決心和決定有絲毫影響。

武統台灣的主動權，完完全全掌握在北京手裏，除非天上忽然掉下一種「神器」罩住台灣，人世間的任何武器都攻不破、打不爛，那就台灣可保無恙。然而，這樣的神器只能從美國的科幻大片、星球大戰電影中去找。雖然北京現在武統已有把握，也進入「適當時機段」，但仍未放棄盡最大努力爭取和平統一，堅持這個努力，故北京短期內不會動手。但北京也已明白，爭取和平統一的「最大努力」、最有效的方法，是要對台灣「努力」武力施壓，努力「武壓」才能努力爭取「和統」。

這種辯證關係和方法，毛主席打天下時就已掌握，使用嫺熟。因此可以預料，今年大陸對台灣的軍事壓力會不斷升級，甚至大幅度升級，大陸虎年要「虎虎生威」、要「氣吞萬里如虎」。

執筆至此，收到朋友傳來97歲高齡的黃永玉老先生為2022年壬寅年繪製的「新年虎圖」，上書「虎王在此，諸邪滾蛋」。

台灣的蔡英文之流，白宮的拜登之流，壬寅虎年可要打醒十二分精神，虎王發威，可不是鬧着玩的，虎年的軍事壓力，也極有可能成為大陸「以武逼和」的最後舉動，台灣若還是不理不睬，繼續「倚美謀獨」，拒絕走上談判桌，那麼武統的炮聲就會隨時打響。