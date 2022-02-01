「明年豈無年，心事恐蹉跎。」牛去虎來，辭舊迎新，今天是大年初一，本是普天同慶的好日子，奈何香江運滯，疫魔肆虐，百業蕭條，人心惶惶，市面沒有多少喜慶氣氛，更多的是愁雲慘霧。飲食業該旺不旺，港人連團年飯也吃得不自在，這個年過得實在窩囊。

去年香港防疫成效一直不錯，曾長時間維持清零，只因港府疏懶，縱容國泰機組人員播毒，而且沒有及時阻斷病毒蔓延，導致好不容易創下的清零局面一夕破功，年近歲晚才出現大爆發，真是晦氣。少數人自私自利，港府官僚失職，既拖累各行各業，更連累全港市民，這是牛年最大的不幸和悲哀。

來到虎年，香港運程又如何？只能望天打卦。壬寅年五行屬金，屬於金虎年，寓意金生水，財源滾滾，可惜香港諸事不順，新年開局不利，只能期待開春後否極泰來，逢凶化吉。當務之急是盡快控制疫情，讓各行各業恢復正常運轉，市民恢復正常生活，最重要的是與內地恢復正常通關，否則說甚麼都沒用。經過黑暴和疫情雙重打擊，香港本已氣息奄奄，許多行業處於冰封狀態，再不盡快解凍，勢必爆發結業潮和失業潮。更何況，今年既是特首選舉年，也是回歸25周年，連場慶典活動固然不容有失，國家領導人來港贈興更不能出現絲毫差錯。

老祖宗告訴我們，天下有三危：少德而多寵，一危也；才下而位高，二危也；身無大功而受厚祿，三危也。涉及以上任何一危都足以危害社稷，何況港產官僚三危全佔，香港不亂才怪。中央駐港大員日前發聲示警，「以為可以躺贏而懈怠，或是遇到難題就繞道，只會失去奮鬥的激情和變革的勇氣。」畫公仔不必畫出腸，「躺贏而懈怠」指的是誰，答案呼之欲出。

窮則變，變則通。東方傳媒機構日前按照傳統習俗向黃大仙求籤問卜，為香港來年運程求得「月下追賢」一籤。意思很明顯，香港必須大刀闊斧改革管治架構，清除庸官劣吏，由賢能之士帶領，才能走出困境。回歸以來中央為香港挑選了4位特首，可謂一蟹不如一蟹，接下來這一位責任重大，事關能否實現良政善治，千萬不要再選錯人。希望本無所謂有，無所謂無。香港回歸後不斷沉淪，已經衰到貼地，但願物極必反，「虎」盡甘來，新年帶來新氣象，新一屆政府帶來新希望。