剛被美國大學選為全球頂尖科學家之一的港府專家許樹昌，世界排名比中國工程院院士鍾南山還要高，香港人與有榮焉。惟講起本港疫情，香港人在這個新春笑不出來，目前全港各區都有個案，沒有一處是淨土。許樹昌受訪時透露，目前醫院接收的新冠病人中不乏已接種兩劑疫苗的長者，他們的CT值達到11，即病毒量高，說明本港還未有條件推行居家隔離，否則肯定傳染全家。

筆者聽得納罕，政府不停逼長者打針，但有長者打了兩針一樣中招且病毒量高，到底逼長者打針所為何來？現時本港已有八成適合人口打了最少一針，惟港府卻將復市條件愈訂愈高，由最初的七成推高至九成，一旦到了九成，若長者接種率仍然偏低，復市會不會仍是遙遙無期？這樣不是製造社會矛盾、挑起年輕一代「仇老」情緒是甚麼？

港府防疫明顯放鬆手腳，一味催谷市民打針，說穿了就是「捨難取易」、捨正道而弗由，有內地成功清零不學，偏要學西方失敗國家與病毒共存，接種率有數據可考，愈高愈代表做到嘢，便一股腦兒谷針。對於長者對打針的疑慮，港府和專家漠不關心，甚至公然說出「唔打針你就係要死」的冷血言論，惹人反感。

現在許樹昌現身說法，再次證明打針既無助免疫，又不能防止傳染他人，甚至連減少病毒量都不能，益發凸顯盲目谷針不過為了交差，好讓政府為疫情失控、死傷枕藉卸責。難為廢官之尤陳肇始還面不紅氣不喘說，一旦隔離設施爆滿，便要推行居家隔離，擺明攬炒。人們實在不明白，香港早兩個月還是好端端的，為何短短時日即換了光景，全城風聲鶴唳？徐英偉都被落鑊了，為何播毒入港的國泰航空卻依然不用受罰，開門揖疫的運房局局長陳帆依然好官我自為之？