2021年的年中，本欄曾記述過一件事。話說筆者走到某大學訪友，因為提早了到達，故坐下來隨便翻閱該校派送的學生報，讀着讀着，卻不覺悚然心驚，文中滿布反中央、反特區政府的言論，而且文詞直白，毫不掩飾，譬如在一篇文章的結尾寫到：「希望筆者拙見可令港人少走冤枉路，不再只當名義上的『黃絲』，能夠蛻變為真正的抗爭者，早日得勝回朝，屆時方可真正鑄劍為犁，共用太平。」

另一篇文章則更加露骨，說：「縱然歷經2019年的我們，都深切感受到組織武裝力量的必要，但仍希望再次強調，在民族獨立道路上不應存在僥倖心態，等待着外國勢力義無反顧的營救。」這一段的意思再明顯不過，就是叫黃絲不要心存僥倖，等待外來力量幫忙，應該自己拾起武器，走上所謂的民族獨立之路。

該期學生報的出版日期是2021年2月，當時《港區國安法》已經通過了大半年，大學校園內仍流布着這樣的刊物，實在讓我費解。不過，當時筆者只是透過本欄將問題反映出來，為存厚道，我沒提及是哪所大學的學生報，希望該報在出版新刊時，能改弦更張，不再知法犯法。

然而，事實卻證明筆者的好心好意是沒用，這份學生報一屆又一屆的編輯團隊，仍是繼續走在反中反港的路線上，如今終於弄出了事端。他們的新出版物，堅持將新冠肺炎稱為「武漢肺炎」，刻意要煽動反中情緒，校方對該報編委屢次勸告，這幫人總是不接受，日前更提出集體辭職作抗議。

這份校報的編委可謂冥頑不靈，看來筆者也不必再含蓄，在此就逕直告訴讀者，當日刊出上述露骨言論的，正是日前出事的香港浸會大學學生報。