有人或許會覺得與天鬥、與地鬥、與人鬥，其樂無窮，但絕少人會與命鬥也極之爽歪歪，因此，若疫苗真有神效，不用請也會搶着打。

中大呼吸系統科講座教授、政府專家顧問許樹昌日前表示，「最近我們收到一些長者，已經接種兩針疫苗，但樣本CT值是11，即病毒量極高」、「我個人估計，當第二代疫苗面世，可以針對性應付Delta、Omicron，屆時疫情防控容易很多，社交距離措施可以大幅度減少」。

眾所周知，目前新冠的主流病毒株並非一「原」復始的原始病毒株，而是上述兩種變種病毒，注射兩針甚至3針現有疫苗，去換取一個每日均有一大堆新增案例，證明與不針者相差不大的染疫甚至再播疫結果，如此取態實在敵不過理性思考，若然還要搬出「接種率達九成，才有望放寬社交距離」，更是恕不敢苟同。

「人生有很多事情，本來就是徒勞無功的」，這個世界總有人愛做多餘無謂事，政客尤甚，但一個社會人人要變犀牛，若有人拒絕隨波逐流，那麼，是此人反社會，還是其他人太反智？

早在政府初宣布實施「疫苗通行證」，未打針者冇堂食、不能入戲院、圖書館等，當時網上討論區已有人發貼「今時今日未打針嘅人，根本唔會為咗睇戲同堂食而去打，嘥氣」。

的確，不少市民從對疫苗持保留態度，到如今變成逾七成接種率中的一分子，原因各有不同，但當中其實包含不少與抗疫無關的理由：想抽到樓、10萬元免找數簽帳額、5,000元餐飲券、新款手機、Staycation等不能盡錄，又或「可以飲茶，見到孫仔」，仍未打針的人難道喜與錢及出行便利作對？他們只是從眾多異常個案、後續的實驗研究中，人立犀牛群而已。