北京冬奧即將開幕，港隊今屆派出3名運動員征戰，是歷來最多。冰雪運動在本港未算普及，亦缺乏相關的訓練設施，香港運動員能夠參賽冬奧已是不易，期待他們能夠獲得好成績。國家隊今次亦派出最強陣容出征，預料將引發本港新一輪體育熱潮。

筆者作為香港體育學院董事，非常關注本港精英運動員的訓練情況，過去兩年在疫情下，運動員的訓練過程困難重重，如香港短道速滑代表朱定文，在疫情第一年只能留港，由於香港沒有標準的短道速滑場地，基本沒有冰上訓練。直到第二年可回內地，與頂尖選手集訓，才逐漸找回訓練節奏，最終取得冬奧參賽資格實屬不易。

香港要發展冰雪運動，最大的障礙是場地不足，本地不少家長和小朋友都有選擇滑冰、冰球、冰壺等興趣班，但苦於場地的限制，主要都是在商場內的溜冰場練習。特區政府應抓緊冬奧熱潮的契機，進一步推動冰雪運動在香港的普及，規劃興建更加專業的冰雪項目場地。

而隨着國家近年大力推動冰雪運動，同樣是亞熱帶氣候、同屬大灣區的廣州、深圳、東莞等地，也陸續建成了很多高標準的室內冰場、雪場，香港理應借助內地在硬件方面的優勢，一齊打造大灣區冰雪運動賽事或聯賽，營造良好的冰雪運動氛圍，進一步提升市民對冰雪運動的關注和參與。

香港不少運動健兒都表示，到內地與同行訓練和交流，能有效提升競技水平，筆者認為，特區政府應為本港體育人才到內地培訓，提供更多的支援，包括與內地有關部門建立更加完善的機制，讓本港中小學、體育會與內地有關方面展開更多的合作，支持香港體育人才到內地培訓或交流。